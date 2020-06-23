Samanyolu Haber /Gündem / Suudi Arabistan bu yıl ülke dışından Hac ziyaretini yasakladı /23 Haziran 2020 15:14

Suudi Arabistan bu yıl ülke dışından Hac ziyaretini yasakladı

Suudi Arabistan, koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl ülke dışından yapılacak Hac ziyaretlerini yasakladığını açıkladı.

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Bu yıl, sosyal mesafe kurallarına uyulması şartıyla, kısıtlı sayıda Suudi Arabistan vatandaşının Hac görevini yerine getirebileceği beliritildi.

Suudi Arabistan'da Hac ziyaretlerini organize eden bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bu karar Hac görevinin, insanları bu salgınla ilişkilendirilen risklerden korumak için ve İslam'ın insan hayatını koruma öğretilerine uygun olarak, kamu sağlığı açısından güvenli bir şekilde yerine getirilebilmesi için alındı" denildi.

Suudi Arabistan'da koronavirüs vakaları iki haftadır artıyor.

Ülkede vaka sayısı 160 bini geçti.

Virüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu şu ana kadar 1307 kişi hayatını kaybetti.

Mart'ta uluslararası uçuşlar durdurulmuştu
İki hafta süren Hac sırasında genelde 2,5 milyon Hacı adayı, Mekke ve Medine'deki İslam dininin en kutsal mekanlarını ziyaret ediyor.

Resmi verilere göre Suudi Arabistan, Hac ve Umre ziyaretlerinden yılda 12 milyar dolar kazanıyor.

Suudi Arabistan hükümeti, Mart ayında uluslararası uçuşları durdurmuş ve Müslümanlardan, bu yıl Hac ve Umre planlarını askıya almalarını istemişti.

Ay başında Malezya ve Endonezya da vatandaşlarının Hac ziyareti için Suudi Arabistan'a gidişlerini yasaklamıştı.
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