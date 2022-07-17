Suudi Arabistan cephesinden yeni 'İsrail' açıklaması

Ortadoğu'da İsrail ile ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.







Suudi Arabistan yönetiminin hava sahasını İsrail uçaklarına da açmasının ardından Suudi cephesinden konuyla ilgili yeni bir açıklama geldiği belirtildi.







Evrensel'de yer alan habere göre Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkeleri, Mısır, Ürdün ve Irak'ın yanı sıra ABD Başkanı Joe Biden'ın katılımıyla Suudi Arabistan'da düzenlenen Cidde Güvenlik ve Kalkınma Zirvesi'nin ardından basın toplantısı düzenledi. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkeleri, Mısır, Ürdün ve Irak'ın yanı sıra ABD Başkanı Joe Biden'ın katılımıyla Suudi Arabistan'da düzenlenen Cidde Güvenlik ve Kalkınma Zirvesi'nin ardından basın toplantısı düzenledi.

Suudi Arabistan merkezli El-İhbariyye kanalında yayımlanan açıklamaya göre Faysal bin Ferhan, Cidde'deki zirvede İran'a karşı İsrail'le bir savunma ittifakı kurulması konusunun gündeme gelmediğini söyleyerek "Arap NATO'su diye bir şey yok, zirvede de böyle bir şey konuşulmadı" dedi. Faysal bin Ferhan "Suudi Arabistan'ın hava sahasını İsrail'e açma kararı, İsrail'le diplomatik ilişki kurulduğu ya da başka bir adım atıldığı anlamına gelmez" dedi.2021'den bu yana Irak'ta Suudi Arabistan ile İran arasında süren müzakerelere dair de konuşan Bin Ferhan, "Görüşmeler olumlu ama henüz istenen sonuç alınamadı. İlerleyen zamanlarda olumlu gelişmeler olacağını umut ediyoruz ve uzlaşı arayışımıza devam ediyoruz. Komşu İran'ın da bu ruha sahip olmasını temenni ediyoruz" diye konuştu.