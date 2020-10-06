Suudi Arabistan’da boykotun kod adı 869

Ülkenin Ticaret Odaları Başkanı Ajlan al-Ajlan'ın yaptığı “Türkiye'ye dair her ürüne boykot” çağırısının ardından Türk malı ürünlerin barkod numarasının 869 ile başladığı bilgisi internetten paylaşılmaya başlandı. Paylaşımlarda, barkod numarası 869 ile başlayan hiçbir ürünün alınmaması çağrısı yapılıyor.





Suudi Arabistan Ticaret Odaları Başkanı Al-Ajlan Cumartesi günü twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Türkiye'ye dair, ithalat, yatırım ya da turizm olsun her şeye boykot uygulamak her Suudlu tüccar ya da tüketicinin sorumluluğudur” demişti. Türkiye'den bu açıklamaya cevap niteliğinde herhangi bir resmi açıklama yapılmaması da dikkat çekti.



