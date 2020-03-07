Samanyolu Haber /Gündem / Suudi Arabistan’da flaş gelişme!: Üç kraliyet üyesi tutuklandı /07 Mart 2020 08:56

Suudi Arabistan’da flaş gelişme!: Üç kraliyet üyesi tutuklandı

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Kraliyet ailesinden üç üst düzey ismi tutuklattı. Selman'ın hedefindeki isimler arasında Kral Selman'ın kardeşi Prens Ahmed bin Abdülaziz, eski Veliaht Prens ve İçişleri Bakanı Muhammed bin Nayif ile kardeşi Prens Navaf bin Nayif bulunuyor.

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Suudi Kraliyet Sarayı’ndan son bir haber daha geldi.. New York Times’ın haberine göre; Veliaht Prens Muhammed bin Selman, Kraliyet Ailesi’nin üç üyesini tutuklattı.

Tutuklananlar arasında en dikkat çeken isim Kral Selman’ın kardeşi Prens Ahmed bin Abdülaziz. Prens Abdülaziz, Veliaht Prens Selman’ın tahta çıkmasını istemeyenler için bir umut olarak görülüyordu.

Riyad yönetiminden gelen bu son haber, Veliaht Prens Muhammed’in, rakibi olarak algılanan isimleri bastırmak için alabileceği sıra dışı önlemlerin son halkası olarak görülüyor.


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