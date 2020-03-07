Suudi Arabistan’da flaş gelişme!: Üç kraliyet üyesi tutuklandı

Suudi Kraliyet Sarayı’ndan son bir haber daha geldi.. New York Times’ın haberine göre; Veliaht Prens Muhammed bin Selman, Kraliyet Ailesi’nin üç üyesini tutuklattı.





Tutuklananlar arasında en dikkat çeken isim Kral Selman’ın kardeşi Prens Ahmed bin Abdülaziz. Prens Abdülaziz, Veliaht Prens Selman’ın tahta çıkmasını istemeyenler için bir umut olarak görülüyordu.





Riyad yönetiminden gelen bu son haber, Veliaht Prens Muhammed’in, rakibi olarak algılanan isimleri bastırmak için alabileceği sıra dışı önlemlerin son halkası olarak görülüyor.







