Suudi Arabistan’dan 3 Türk işçiye idam kararı

Gazete Duvar’dan Burcu Özkaya Günaydın’ın haberine göre, işçilerin aileleri Hatay milletvekilleri aracılığıyla idam cezasının infaz edilmemesi için çözüm arıyor. AKP Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman ve CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal, idam kararı verilen işçiler için Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşerek dün Meclis’te bir açıklama yaptı.



Suudi Arabistan’da idamla yargılan 12 kişinin Türkiye’ye getirilmesini sağladıklarını belirten CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal, 3 vatandaş için de görüşmeler yapıldığını, durumu takip ettiklerini söyledi.



Topal’dan sonra söz alan AKP’li Hüseyin Yayman, sabah bütçe görüşmelerinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’yla görüşerek, konuyu tekrar hatırlattıklarını ifade etti.