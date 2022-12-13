Samanyolu Haber /Dünya / Suudi Arabistan’dan 3 Türk işçiye idam kararı /13 Aralık 2022 12:21

Suudi Arabistan’dan 3 Türk işçiye idam kararı

Hatay’ın Samandağ ilçesinden çalışmak için Suudi Arabistan’a giden Mehmet ve Anıl Binicioğlu kardeşler ile Ertan Özçelik uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla idam cezasına çarptırıldı.

SHABER3.COM

Gazete Duvar’dan Burcu Özkaya Günaydın’ın haberine göre, işçilerin aileleri Hatay milletvekilleri aracılığıyla idam cezasının infaz edilmemesi için çözüm arıyor. AKP Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman ve CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal, idam kararı verilen işçiler için Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşerek dün Meclis’te bir açıklama yaptı.

Suudi Arabistan’da idamla yargılan 12 kişinin Türkiye’ye getirilmesini sağladıklarını belirten CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal, 3 vatandaş için de görüşmeler yapıldığını, durumu takip ettiklerini söyledi.

Topal’dan sonra söz alan AKP’li Hüseyin Yayman, sabah bütçe görüşmelerinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’yla görüşerek, konuyu tekrar hatırlattıklarını ifade etti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Suudi Arabistan’dan 3 Türk işçiye idam kararı Sonraki Haber >>

CHP’li vekil 'Soylu iyi dinle' diyerek paylaştı: Bu ses kaydı kimin?

CHP’li vekil 'Soylu iyi dinle' diyerek paylaştı: Bu ses kaydı kimin?

CHP'li Yunus Emre konuştu, AKPiler çıldırdı

CHP'li Yunus Emre konuştu, AKPiler çıldırdı

Bakan Nebati, EYT'lilerle dalga geçti

Bakan Nebati, EYT'lilerle dalga geçti

'Son kez adayım' diyen Erdoğan, aynı açıklamayı 2009'da da yapmış

'Son kez adayım' diyen Erdoğan, aynı açıklamayı 2009'da da yapmış

Aya giden Orion kapsülü evine döndü

Aya giden Orion kapsülü evine döndü

Eski AKP'li Özdalga Türkiye'nin çöküşün sebeplerini bir bir sıraladı

Eski AKP'li Özdalga Türkiye'nin çöküşün sebeplerini bir bir sıraladı

[Harun Tokak] Önden Giden Atlılar

[Harun Tokak] Önden Giden Atlılar

Öztürk Yılmaz'ın bıçaklanmadan önceki sözleri ortaya çıktı: "Sen beni iyi bilirsin Erdoğan!"

Öztürk Yılmaz'ın bıçaklanmadan önceki sözleri ortaya çıktı:

Meclisi karıştırdı

Meclisi karıştırdı

Portekiz maçında Ali Koç tribünde

Portekiz maçında Ali Koç tribünde
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:46:49