Samanyolu Haber /Dünya / Suudi Arabistan’dan Hac uyarısı /27 Mayıs 2025 09:48

Suudi Arabistan’dan Hac uyarısı

Suudi yetkililer, hac ibadetine engel olabilecek her türlü eyleme karşı önlem aldı. 50'den fazla dilde kampanya başlatıldı, yapay zekâ ve dronlarla takip sağlandığı açıklandı. 1 milyonu aşkın hacı adayı kabul edilirken sağlık ve ulaşım alanında geniş hazırlık yapıldığı bildirildi.

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Suudi Arabistan, 2025 hac mevsimi için hazırlıklarını tamamladı. Üst düzey bakanların katılımıyla yapılan basın toplantısında, hac ibadetini aksatacak hiçbir ihlale müsamaha gösterilmeyeceği açıklandı. Enformasyon Bakanı Selman ed-Duseri, bireysel ve olumsuz eylemlere karşı önlem almak amacıyla 50'den fazla dilde medya kampanyaları başlattıklarını duyurdu.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Duseri, hac ibadetini yapacak insanların yakınlarıyla kolayca iletişim kurabilmeleri için 10 binden fazla ücretsiz Wi-Fi noktası kurulduğunu belirtti. Ayrıca kalabalıkların yönetimi ve ibadetlerin sorunsuz yürütülmesi amacıyla yapay zeka teknolojisinden faydalanıldığını, ancak teknik ayrıntılara girmediğini ifade etti.

Sağlık Bakanı Fehd el-Celacil ise şu ana kadar hacı adayları arasında herhangi bir salgın hastalık vakası tespit edilmediğini söyledi. Acil durumlara karşı 11 hava tahliye uçağı, 900 ambulans ve 71 ilk yardım noktası hazır hale getirildi.

Hac Bakanı Tevfik er-Rebia, bu yıl 1 milyondan fazla hacı adayının kabul edildiğini ve hazırlıklara erken başladıklarını belirtti. Ulaştırma Bakanı Salih el-Casir ise ulaşım ve lojistik hizmetlerde 45 binden fazla personelin görev yaptığını ve dronlarla kalabalıkların takip edildiğini aktardı.
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