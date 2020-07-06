Samanyolu Haber /Dünya / Suudi Arabistan hac önlemlerini açıkladı /06 Temmuz 2020 20:26

Suudi Arabistan hac önlemlerini açıkladı

Suudi Arabistan, dünyayı etkisi altına alan corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle, bu yıl yapılacak hac önlemlerine ilişkin sağlık protokolü yayımladı.

SHABER3.COM

Suudi Arabistan, corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle, bu yıl yapılacak hac önlemlerine ilişkin sağlık protokolü yayımladı.

Riyad yönetimi, hac organizasyonlarında yurt dışından gelen hacı adaylarını kabul etmeyeceğini, sadece yurt içinde yaşayan hacı adaylarına izin vereceğini açıklamıştı. Hac ve Umre Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, virüs salgını nedeniyle bu yıl kısıtlı yapılacak olan hac organizasyonunda alınan tedbirleri duyurdu.

50 METREKARELİK ALANDA EN FAZLA 10 KİŞİ OLACAK

Hac ve Umre Bakanlığı, hacı adaylarının ve çalışanların maske takmasının zorunlu hale getirildiğini açıkladı.Hac Bakanlığı; Mina, Müzdelife ve Arafat’ta, 50 metrekarelik alana sahip çadırlarda en fazla 10 kişinin olacağını, şeytan taşlamada kullanılacak olan çakılların önceden dezenfekte edilip paketler içinde dağıtılacağını ifade etti.

Bakanlık, tavaf ve say alanlarında hacıların her kata dağılacağını ve sosyal mesafe kuralına uygun olarak, hareket edileceğini açıkladı.

VAKİT NAMAZLARINA VİRÜS AYARI

Bakanlık, Kabe ve Hacerul Esved’e dokunmanın ve öpmenin yasaklandığını aktarırken, maske ve sosyal mesafe kuralına uyulacak şekilde cemaatle namaza izin verildiğini açıkladı.

Bakanlık, zemzem ve içme sularının ise pet şişelerde kişilere özel olacağını ifade ederken, virüse yakalananların hac ibadetini tamamlamasına izin verileceğini açıkladı.

Hac Bakanlığı, virüse yakalananların kendileri gibi şüpheli olan kişiler ile ayrı bir grupta hareket ve seyahat edeceklerini ifade etti.
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