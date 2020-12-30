Samanyolu Haber /Gündem / Suudi Arabistan ile Katar arasında normalleşme adımı /30 Aralık 2020 16:09

Suudi Arabistan ile Katar arasında normalleşme adımı

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, 5 Ocak’ta Riyad’da düzenlenecek 41. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Yüksek Konseyi’nin oturumuna 2017'den bu yana kriz yaşadığı Katar'ı da davet etti.

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Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), bugün yaptığı açıklamada, Katar'ın gelecek hafta Riyad’da düzenlenecek 41. KİK Zirvesi'ne davet edildiğini duyurdu. 

Açıklamaya göre, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, KİK'in 5 Ocak'taki toplantısı için Suudi Kralı Salman'dan resmi davet aldı. Ancak Al Sani'nin zirveye katılıp katılmayacağı henüz belli değil. Sani, son zirveye bizzat katılmamış, yerine dönemin başbakanı Abdullah bin Nasser bin Khalifa Al-Sani'yi göndermişti. 

KİK Zirvesi'nin, Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde 5 Ocak'ta yapılması planlanıyor. Zirvede, 2017'den bu yana devam eden Körfez krizini sonlandıracak bir anlaşmaya varılması bekleniyor.

Zirve'de Katar'ın yanı sıra Suudi Arabistan, Bahreyn, Katar, Irak, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, İran ve Umman da bulunacak. 

27 Aralık'ta gerçekleşen KİK Zirvesi'nin hazırlık toplantısına Katar da katılmış, ülkeyi Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Sultan el-Murayhi temsil etmişti.  

Körfez krizi
Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" suçlamasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş ve bu ülkeye ekonomik ambargo uygulamaya başlamıştı.

Katar, söz konusu ülkelerin tüm suçlamalarını reddederken, bu durum Körfez bölgesinde krize yol açtı. Kuveyt, krizin başından bu yana çözüm için taraflar arasında ara buluculuk çabaları yürüttü.

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve Başdanışmanı Jared Kushner, 2 Aralık'ta Doha'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya gelmişti. Görüşmede, bölgesel ve uluslararası konuların ele alındığı bildirilmişti.

Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır es-Sabah da 4 Aralık'ta yaptığı yazılı açıklamada, bütün tarafların nihai bir anlaşmaya varma konusunda isteklerini ortaya koydukları verimli görüşmelerin gerçekleştiğini duyurmuştu.

Katar ve Suudi Arabistan da Kuveyt'in açıklamasını olumlu karşılamıştı.
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