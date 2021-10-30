Samanyolu Haber /Gündem / Suudi Arabistan ile Lübnan arasında gerginlik /30 Ekim 2021 19:03

Suudi Arabistan ile Lübnan arasında gerginlik

Suudi Arabistan, Lübnan büyükelçisinden ülkeyi terk etmesini istedi

SHABER3.COM

Suudi Arabistan, Lübnan Enformasyon Bakanı'nın Yemen savaşına yönelik eleştirel sözlerinin ortaya çıkmasının ardından Lübnan'ın büyükelçisinin ülkeyi 48 saat içinde terk etmesini istedi.

Bakan'ın sözlerini "aşağılayıcı" olmakla suçlayan Suudi Arabistan ayrıca Lübnan'dan yapılan ithalatı tamamen yasakladı.

Kuveyt ve Bahreyn de Suudi Arabistan'ı takip ederek büyükelçileri sınır dışı ederken, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) de Lübnan büyükelçisine nota verdi.

Ağustos ayında kaydedilen, bu hafta yayınlanan bir röportajda Lübnan Enformasyon Bakanı George Kordahi, Yemen'deki savaşı Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin saldırganlığı olarak nitelemişti.

Kordahi röportaj kaydedildiği sırada Bakan değildi. Kordahi röportajda ayrıca Yemen'deki savaşın "nafile" olduğunu ve Husilerin nefsi müdafaa yaptıklarını savunmuştu.
Lübnan hükümeti Kordahi'nin görüşlerinin hükümetin duruşunu yansıtmadığını açıkladı.

Lübnan Başbakanı Necip Mikati, Riyad'ın kararından üzüntü duyduğunu ve kararı gözden geçirmesini umduklarını belirtti. Mikati Suudi Arabistan'la ilişkilerin yeniden düzelmesi için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn da Suudi Arabistan ile ilişkilerin en iyi seviyede olmasını istediklerini söyledi.

Arap Birliği de iki ülke ilişkilerinin bozulmasından endişe duyduklarını açıkladı.

Lübnan'da 7 yıldır süren savaşta Suudi Arabistan öncülüğündeki çoğunluğu Sünni ülkelerden oluşan koalisyon Şii Husilere karşı mücadele ediyor.

İran destekli Şii Hizbullah'ın Lübnan'da son yıllarda yeniden güç kazanması nedeniyle Suudi Arabistan ile Lübnan arasında tansiyon yüksekti.

Lübnan ciddi bir siyasi ve ekonomik krizin içinde.
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