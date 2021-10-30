Suudi Arabistan ile Lübnan arasında gerginlik

Suudi Arabistan, Lübnan Enformasyon Bakanı'nın Yemen savaşına yönelik eleştirel sözlerinin ortaya çıkmasının ardından Lübnan'ın büyükelçisinin ülkeyi 48 saat içinde terk etmesini istedi.





Bakan'ın sözlerini "aşağılayıcı" olmakla suçlayan Suudi Arabistan ayrıca Lübnan'dan yapılan ithalatı tamamen yasakladı.





Kuveyt ve Bahreyn de Suudi Arabistan'ı takip ederek büyükelçileri sınır dışı ederken, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) de Lübnan büyükelçisine nota verdi.





Ağustos ayında kaydedilen, bu hafta yayınlanan bir röportajda Lübnan Enformasyon Bakanı George Kordahi, Yemen'deki savaşı Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin saldırganlığı olarak nitelemişti.





Kordahi röportaj kaydedildiği sırada Bakan değildi. Kordahi röportajda ayrıca Yemen'deki savaşın "nafile" olduğunu ve Husilerin nefsi müdafaa yaptıklarını savunmuştu.