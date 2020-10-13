Suudi Arabistan’ın Türk mallarına boykot çağrısına Fas'tan vergi desteği









Ankara’nın dış politikadaki yayılmacılığına en sert tepki Suudi Arabistan’dan geldi. Twitter’da 7.9 milyon kişinin takip ettiği aynı zamanda ülkenin ünlü bir işadamı da olan Suudi Prens, “Herkesi Türk ürünlerini boykot etmeye çağırıyorum” dedi.





Dünya yazarı Kerim Ülker bu gelişmenin ardından Fas’tan vergiyi artırma atımın geldiğini duyurdu.





Bugünkü ‘Made in Turkey’e Suudi Prens'ten boykot Fas’tan vergi artışı!" başlıklı yazısında Ülker, Türkiye'nin dış politikasıyla birlikte ekonomik ilişkilerin de paralel ilerlediğine dikkat çekti. Bunun en son örnekleri temmuz ayından bu yana yaşanan gelişmeler olduğunu hatırlatan Ülker "Suudi Arabistan ve eksenindeki ülkelerden peş peşe Türk ürünlerine karşı boykot çağrıları yapıyor, vergiler artırılıyor, Türkiye’de yatırım yapmak isteyenler yakın takibe alınıyor” ifadelerini kullanıyor.





Suudi Prens’in Türk ürünlerinin boykot edilmesi çağrısına değinilen yazıda şu ifadeler yer alıyor:





"Twitter’da 7.9 milyon kişinin takip ettiği aynı zamanda ülkenin ünlü bir işadamı da olan Suudi Prens, “Herkesi Türk ürünlerini boykot etmeye çağırıyorum” dedi. Herhangi bir resmi görevi olmasa da açıklama önemliydi. Zira Suudi Arabistan’ın kurucusu olan ilk Kral İbn Saud’un torunu olan Suudi Prens Abdulrahman Bin Musa’ad Al Saud, şu anda ülkeyi yöneten Veliaht Prens Salman bin Abdulaziz Al Saud ile yakın akraba. Veliaht Prensin babası olan şu andaki Kral, boykot çağrısı yapan Prens Abdulrahman Bin Musa’ad Al Saud’un amcası."





Kerim Ülker, "Fas’ın Türk ürünleri aleyhine aldığı ilk karar Suudi Arabistan’ın attığı işaret fişeğinin hemen ardından geldi” diyor ve özetle şu bilgileri veriyor:





"Yine DÜNYA Gazetesi’nin 29 Temmuz’da duyurduğu haberde Fas, Türkiye’den ithal ettiği tekstil ürünlerine karşı ağır oranda bir vergi kararı almıştı. Yerli tekstil endüstrisini desteklemeyi amaçlayan Fas yönetimi, tekstil ürünlerine karşı ağır oranda vergi artışına gideceğini duyurdu. İşte o haberimizin ardından iki ay geçti ve Fas, Türkiye ile Fas Serbest Ticaret Anlaşması’nda önerilen değişiklikleri onayladı. Onaylanan kararlara göre tamamı “Made in Turkey” damgalı 1.200 ürün için gümrük vergileri 5 yıllık dönem için yüzde 90’e yakın artırıldı. Örneğin hazır giyimde vergi oranı 22.5’ten yüzde 27’ye ulaştı. Fas, bu kararla Türkiye ile ticarette verdiği 1.2 milyar dolar açığı kapatmayı hedefliyor. Fas medyasında çıkan haberlere göre geçtiğimiz hafta perşembe günü sessiz sedasız onaylanan karar ile Fas’taki vergi artışı, başta tekstil ve giyim olmak üzere deri, otomotiv, metalurji, ahşap ve elektrik olmak üzere Türk ithalatına uygulanacak. Fas Sanayi Bakanı Moulay Hafid Elalamy, ülkesinin Türkiye ile yaptığı ticaret anlaşması nedeniyle yılda 2 milyar dolar kaybettiğini açıklamış, Türk tekstil sektörünün 2017’de Fas’a 44 bin kişinin işini kaybetmesine mal olduğunu söylemişti.

Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı verilerine göre tekstil ürünleri, 2018 yılında Türkiye’nin Fas’a toplam 2.24 milyar dolar ihracatının yaklaşık yarısını yani 1 milyar dolarını oluşturuyor. Geçen yıl Fas’ın uyguladığı vergi oranı ise yüzde 0’dı. Oran kademeli olarak artırıldı ve son olarak yüzde 27’ye çıkarılması için çalışma başlatılmıştı. Bu yılın şubat ayında da Fas’ın aldığı bir karar Türkiye’de oldukça ses getirmişti. Fas Ticaret Bakanlığı, Türk perakende zinciri BİM’i ülkedeki mağazalarında sattığı ürünlerin en azından yarısının Fas’ta üretilen ürünler olması yönünde uyarmıştı. Bakanlık, bunun yerine getirilmemesi halinde BİM mağazalarının kapatılabileceğini ifade etmişti. BİM’in Fas’ta 500’e yakın mağazası ve 3 bine yakın çalışanı bulunuyor. BİM CFO’su Haluk Dortluoğlu ise “Zannediyorum Meclis’te Türkiye-Fas ilişkileri ile ilgili görüşme varken yapılan bir açıklama. O nedenle iç politikaya dönük mesaj gibi. Bize yansıyan bir talep yok” diye yanıt vermişti."