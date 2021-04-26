Türkiye'nin Suudi Arabistan'a ihracaatı geçen yıla göre yüzde 98 azaldı

Türkiye-Suudi Arabistan arasında yaşanan gerginlik iki ülkenin ticari ilişkilerine yansımaya devam ediyor.





Suudi Arabistan’ın Türkiye’den ithalatı şubat ayında bir önceki aya göre arttı, ancak Suudi Arabistan’ın resmi olmayan ambargosunun ardından geçen yılki miktarın oldukça altında kaldı.





Suudi Arabistan İstatistik Genel Müdürlüğü’nün yayınladığı verilere göre, Türkiye’den yapılan ithalat, bir önceki ayki 14,1 milyon riyalden şubat ayında 24,5 milyon riyale (6,53 milyon dolar) yükseldi, ancak yine de yıllık bazda yüzde 98 düştü.





Riyad yönetimi, geçen yıldan beri Türkiye’ye gayrıresmi şekilde ambargo uyguluyor ancak resmi olarak bunu hiçbir zaman kabul etmiyor.





TÜRKİYE, DTÖ GÜNDEMİNE GETİRDİ

Türk ihracatçılar sorunu aşmak için Körfez ülkelerini kullanarak dolaylı yollardan mallarını Suudi Arabistan’a sokuyor.





Ayrıca Türkiye, geçen ay Cenevre’de düzenlenen Dünya Ticaret Örgütü Mal Ticareti Konseyi toplantısında sorunu gündeme getirdi.





TÜRKİYE-SUUDİ ARABİSTAN İLİŞKİLERİ

Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkiler 2013 yılından itibaren bozulmaya başladı. Türkiye Mısır’da Müslüman Kardeşler Hareketi ve Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’yi desteklerken; Müslüman Kardeşler Hareketi’ne karşı olan Suudi Arabistan Mursi’yi deviren darbe yönetimini destekledi.





Yine daha sonraki dönemde Türkiye’nin İran’a yaklaşması Suudi Arabistan’ı rahatsız etti.





2017 yılı Haziran ayında Suudi Arabistan’da Veliaht Prensliğe Muhammed Bin Selman’ın gelmesi ile birlikte ilişkiler daha da kötüleşti. Türkiye, Suudi Arabistan yönetimi ve kraliyet ailesindeki iç mücadelelerde her zaman Muhammed Bin Selman karşıtı bir tutum izledi. Selman karşıtı gruplara açıktan olmasa da destek verdi.





KAŞIKÇI CİNAYETİ DÖNÜM NOKTASI OLDU

En büyük kopuş ise Suudi asıllı gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda 2 Ekim 2018’de öldürülmesi sonrası yaşandı. AKP hükumeti, Kaşıkçı cinayetini Veliaht Prens karşıtı bir kampanyaya dönüştürdü ve uluslararası alanda Veliaht Prens’i sıkıştırmaya çalıştı. Ancak o dönemki Trump yönetiminin Veliaht Prens ve Suudi Arabistan’la ilişkileri bozmak istememesi nedeniyle AKP hükumetinin bu politikası başarısız oldu.





Türkiye-Suudi Arabistan ilişkileri bu dönemde en kötü günlerini yaşadı. Suudi Arabistan veliaht prensinin İsrail’le yakınlaşma politikası da AKP’yi rahatsız etti.





Suudi Arabistan Türkiye’nin en büyük 12. ticari partneri durumunda ve 2019 yılında Türkiye körfez ülkesine 3.1 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi.





Resmi olmayan boykot çağrılarına ve koronavirüs pandemisine rağmen Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ticarette 2020 yılında ciddi bir düşüş gerçekleşmemişti.