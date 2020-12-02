Suudi Arabistan’ın Türkiye’ye ambargosunda fatura ağırlaşıyor

Suudi Arabistan’ın 1 Ekim 2020’de başlattığı Türk mallarına dönük resmi olmayan boykotunda ikinci ayda tablo daha kötüye gitti.





Sözcü Gazetesi'nin haberine göre , Türkiye'nin Suudi Arabistan'a ihracatı, Ekim 2020'de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,75 gerilemişti. Kasım 2020'de Kasım 2019'a göre düşüş oranı yüzde 52,9'a ulaştı ve toplam ihracat 216,5 milyon dolardan 102 milyon dolara geriledi.





Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Suudi Arabistan'a ihracat, kasımda bir önceki aya göre ise yüzde 48,6 oranında azaldı.





2020'nin Ocak-Kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre Suudi Arabistan'a ihracat yüzde 18,6 düşüşle 2 milyon 333 milyon dolara geriledi.





EN ÇOK ETKİLENEN TEKSTİL

Suudilerin boykotundan en çok etkilenen sektör hazır giyim ve konfeksiyon sektörü oldu. Bu sektörün kasımda ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 71,6 düşüşle 20,1 milyon dolardan 5,7 milyon dolara geriledi. Tekstil ve hammadde sektörünün ihracatı da bu dönemde yüzde 36 azalışla 5,3 milyon dolardan 3,4 milyon dolara düştü.





Kimyevi maddeler ihracatı yüzde 51,3 düşüşle 19,4 milyon dolardan 9,4 milyon dolara; halı ihracatı yüzde 41,1 düşüşle 23,2 milyon dolardan 13,7 milyon dolara; elektrik elektronik ihracatı yüzde 52,6 düşüşle 16,2 milyon dolardan 7,7 milyon dolara; demir ve demir dışı metaller ihracatı yüzde 23,9 düşüşle 10,6 milyon dolardan 8,1 milyon dolara; çelik ihracatı yüzde 54,2 düşüşle 10,1 milyon dolardan 4,6 milyon dolara; mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatı yüzde 45,6 düşüşle 18,2 milyon dolardan 9,9 milyon dolara geriledi.



