Samanyolu Haber /Dünya / Suudi Arabistan kırbaç cezasını kaldırıyor /25 Nisan 2020 08:58

Suudi Arabistan kırbaç cezasını kaldırıyor

Suudi Arabistan'da işlenen bazı suçların karşılığında verilen kırbaçlama cezası kaldırılıyor.

SHABER3.COM

Kararın bu ay içerisinde Yüksek Mahkeme Genel Komisyonu'nda alındığı ve cezai müeyyidenin yerine bundan böyle ya hapis ya da para cezası ya da her ikisinin birlikte verileceği belirtildi.

Euronews'te yer alan habere göre Yüksek Mahkeme'den sunulan belgede uygulamayla ilgili, "Karar, Kral Selman yönetimindeki insan hakları reformlarının devamı ve Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın doğrudan gözetimi altında alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

Suudi Arabistan'da çeşitli suçları cezalandırmak için kırbaçlama uygulanıyordu.

Devlet destekli İnsan Hakları Komisyonu (HRC) Başkanı Awad Alawad, Reuters'a yaptığı açıklamada, "Bu reform Suudi Arabistan’ın insan hakları gündemiyle ilgili çok önemli bir adım" değerlendirmesinde bulundu
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