Samanyolu Haber /Dünya / Suudi Arabistan, Koronavirüs nedeniyle Katif kentini karantinaya aldı /08 Mart 2020 21:06

Suudi Arabistan, Koronavirüs nedeniyle Katif kentini karantinaya aldı

Suudi Arabistan yönetimi, ülkenin doğusunda bulunan Katif kentini, yeni tip Koronavirüs'ün (Kovid-19) yayılmasını önlemek amacıyla karantinaya alındı.

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Suudi Arabistan yönetimi, ülkenin doğusunda bulunan Katif kentini, yeni tip Koronavirüs'ün (Kovid-19) yayılmasını önlemek amacıyla karantinaya alındı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın bir Sağlık Bakanlığı yetkilisine dayandırdığı haberde, ülkede tespit edilen tüm vakaların Katif kentinden olduğu belirtildi.

Karantiya alınan Katif'te ihtiyati tedbirler artırılırken, bu kapsamda sağlık merkezleri, eczaneler, akaryakıt istasyonları ve güvenlik güçleri dışındaki devlet ve özel kurumlardaki çalışmalar da askıya alındı.

Kente giriş ve çıkışların geçici olarak durdurulduğu, ancak ticari ve gıda nakliyesinin devam edeceği kaydedildi.

Suudi Arabistan Eğitim Bakanlığı da Katif kentinde Kovid-19 salgını nedeniyle bugünden itibaren 2 hafta boyunca eğitime ara verildiğini duyurdu.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada ise 4 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesinin ardından ülkedeki vaka sayısının 11'e yükseldiği kaydedildi.
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