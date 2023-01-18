Suudi Arabistan Maliye Bakanı: Türkiye gibi kırılgan ülkelere destek veriyoruz

Seçim öncesinde ekonomik destek için hükümetin kapısını çaldığı ülkelerden olan Suudi Arabistan’dan dikkat çeken bir açıklama geldi.





Dünya Ekonomik Forumu için bulunduğu İsviçre’nin Davos kentinde ABD merkezli Bloomberg TV’ye konuşan Suudi Arabistan Maliye Bakanı Muhammed Abdullah el-Cedan, ekonomik destek verdikleri “kırılgan” ülkeler arasında Türkiye’yi de saydı.







Dünyada birçok ülkenin resesyonla karşı karşıya olduğunu ve desteğe ihtiyaç duyduklarını belirten el-Cedan, bazı ülkelerin borçlarını çeviremeyerek temerrüde düştüğünü, daha fazla ülkenin temerrüde düşebileceğini belirterek “En kırılgan ülkelere yardım etmeliyiz” dedi.





Sunucunun Pakistan’a Suudi Arabistan’ın desteğini sorması üzerine el-Cedan, sadece Pakistan’a değil Mısır ve Türkiye’ye de ekonomik destek verdiklerini ve vermeye devam edeceklerini, bu konuda çok taraflı uluslararası ve bölgesel kurumlarla çalıştıklarını, hibe ve mevduat aktarımının yanı sıra bu ülkelere yatırım da yaptıklarını ve yatırım fırsatlarına bakmaya devam ettiklerini söyledi.





Kırılgan ülkelerde enflasyonun yüksek olduğunu belirten el-Cedan, bu ülkelerin yüzde 10’un üzerinde faizle döviz cinsi borçlanabildiklerini dile getirdi.





DOLAR DIŞINDAKİ PARA BİRİMLERİYLE TİCARET

Suudi Bakan, ABD doları dışındaki para birimleriyle de ticaret yapmayı konuşmaya açık olduklarını söyledi.





Çin ile ilişkilere dair soru üzerine Suudi Bakan, “Çin ile çok stratejik ilişkilerimiz var. ABD dahil diğer ülkelerle de aynı stratejik ilişkilerimiz var. Bizimle çalışmak isteyen ve çalışabilecek diğer ülkelerle de ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz” dedi.





TÜRKİYE’YE 5 MİLYAR DOLAR VAAT ETMİŞTİ





Suudi Arabistan Maliye Bakanı, 7 Aralık 2022 tarihinde yaptığı açıklamada, ülkesinin birkaç gün içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na (TCMB) mevduat olarak 5 milyar dolar aktaracaklarını açıklamıştı. Ancak bu açıklama sonrasında taraflardan yeni bir açıklama gelmedi.





Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2018'de İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nda vahşice öldürülmesinin ardından iki ülke arasındaki gerilim yükselmiş, Suudi Arabistan Türk mallarına fiil boykot uygulamaya başlamıştı.





Seçim öncesi ekonomik zorluk yaşayan AKP hükümeti, Suudi Arabistan’ın kapısını çalmış ve Cemal Kaşıkçı dosyasının kapatılmasının ardından iki ülke arasında normalleşme adımları atılmıştı.





Günlük yaklaşık 11 milyon varil ile dünyanın en büyük ikinci ham petrol üreticisi Suudi Arabistan, aynı zamanda günlük 7,5 milyon varil ile dünyanın en büyük ham petrol ihracatçısı olarak öne çıkıyor. Petrol fiyatlarındaki artış, 2022’de bu ülkenin gelirlerinin hızla artmasını sağlamıştı.