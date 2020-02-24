Samanyolu Haber /Dünya / Suudi Arabistan, Mısır ve Bahreyn'den yeni Katar kararı /24 Şubat 2020 22:06

Suudi Arabistan, Mısır ve Bahreyn'den yeni Katar kararı

Katar'a Arap ülkelerinin bazıları tarafından bir süredir uygulanan ambargolar kapsamında durdurulan posta hizmetlerinin Suudi Arabistan, Mısır ve Bahreyn tarafından yeniden başlattığı ifade edildi.

SHABER3.COM

Suudi Arabistan, Mısır ve Bahreyn üç yıl aradan sonra Katar ile posta hizmetlerini yeniden başlatma kararı aldı.

sol.org.tr'de yer alan habere göre Birleşmiş Milletler’den (BM) yapılan açıklamaya göre Suudi Arabistan, Mısır ve Bahreyn, Katar ile 2017’den beri durdurulan posta hizmetlerine yeniden başlamayı kabul etti.

Katar’la Körfez ülkeleri arasında yaşanan krizin ardından iki taraf arasındaki posta hizmetleri de durmuştu.

BM’ye bağlı Dünya Posta Birliği’nden bugün yapılan açıklamada üç ülkenin kararının memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Suudi Arabistan, Mısır, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri 2017 Haziran’ında Katar ile diplomatik ilişkileri kesmelerinin ardından bu ülkeyle posta hizmetlerini üçüncü ülkelerin dolayımıyla sürdürüyordu.

29 Ocak’ta Katar, Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn’ın posta teşkilatı yetkilileri İsviçre’de Dünya Posta Birliği’nde bir araya gelmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Suudi Arabistan, Mısır ve Bahreyn'den yeni Katar kararı Sonraki Haber >>

Koronavirüs'e karşı kelle-paça!

Koronavirüs'e karşı kelle-paça!

Yeni Bamteli yayınlandı

Yeni Bamteli yayınlandı

Dünyanın düz olduğuna inanıyordu!

Dünyanın düz olduğuna inanıyordu!

İlaç yok derken, Canlı yayında hayatını kaybetti

İlaç yok derken, Canlı yayında hayatını kaybetti

İlginç kaza

İlginç kaza

İniş takımları açılmayan uçak gövdesi üzerine indi

İniş takımları açılmayan uçak gövdesi üzerine indi

Mahkum hapisten kaçmaya çalışırken yakalandı

Mahkum hapisten kaçmaya çalışırken yakalandı

Yağmurda araç kullanmak zordur

Yağmurda araç kullanmak zordur

Tehlikeli yolculuk faciayla bitti

Tehlikeli yolculuk faciayla bitti

Geyik kayak pistini basarsa

Geyik kayak pistini basarsa
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:23:47