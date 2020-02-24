Suudi Arabistan, Mısır ve Bahreyn'den yeni Katar kararı

Suudi Arabistan, Mısır ve Bahreyn üç yıl aradan sonra Katar ile posta hizmetlerini yeniden başlatma kararı aldı.



sol.org.tr'de yer alan habere göre Birleşmiş Milletler’den (BM) yapılan açıklamaya göre Suudi Arabistan, Mısır ve Bahreyn, Katar ile 2017’den beri durdurulan posta hizmetlerine yeniden başlamayı kabul etti.





Katar’la Körfez ülkeleri arasında yaşanan krizin ardından iki taraf arasındaki posta hizmetleri de durmuştu.





BM’ye bağlı Dünya Posta Birliği’nden bugün yapılan açıklamada üç ülkenin kararının memnuniyetle karşılandığı belirtildi.





Suudi Arabistan, Mısır, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri 2017 Haziran’ında Katar ile diplomatik ilişkileri kesmelerinin ardından bu ülkeyle posta hizmetlerini üçüncü ülkelerin dolayımıyla sürdürüyordu.





29 Ocak’ta Katar, Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn’ın posta teşkilatı yetkilileri İsviçre’de Dünya Posta Birliği’nde bir araya gelmişti.