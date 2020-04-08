Samanyolu Haber /Dünya / Suudi Arabistan öncülüğünde koalisyondan Yemen'de ateşkes kararı /08 Nisan 2020 23:56

Suudi Arabistan öncülüğünde koalisyondan Yemen'de ateşkes kararı

Suudi Arabistan öncülüğünde oluşturulan askeri gücün, Koronavirüs salgını nedeniyle uzun süredir saldırılar düzenlediği Yemen'de ateşkes ilan etme kararı aldığı ifade edildi.

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Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle Yemen'de ateşkes ilan ettiklerini duyurdu. Suudi Arabistan Kraliyet Silahlı Kuvvetleri ve müttefikleri ile Husiler Hareketi ve müttefikleri arasında yapılacak iki haftalık ateşkes, bu gece yarısından itibaren yürürlüğe girecek.

Üst düzey Suudi yetkililer, Koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla Yemen'de ateşkes ilan ettiklerini duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre Suudi Kraliyet Silahlı Kuvvetleri ve müttefikleri ile Husiler Hareketi ve müttefikleri arasında yapılacak iki haftalık ateşkesin bu gece yarısından itibaren (9 Nisan Perşembe günü) yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Suudi yetkililer, ateşkesin Husileri Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğündeki barış görüşmeleri için müzakere masasına getirmeyi ve Koronavirüs'ün Yemen'de yayılmasını engellemeyi amaçladığını bildirdi.

Yemen'deki iç savaş ve Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun Husilere yönelik yürüttüğü savaş nedeniyle neredeyse yok edilmiş durumdaki Yemen sağlık sistemi, geriye kalan imkanlarıyla 2016'dan bu yana 2,2 milyon kişiye bulaşan ve binlerce kişinin can kaybına sebep olan kolera salgını ile mücadele ediyor.
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