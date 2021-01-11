Samanyolu Haber /Teknoloji / Suudi Arabistan otomobilsiz, çevre dostu kent kuracak /11 Ocak 2021 17:17

Suudi Arabistan otomobilsiz, çevre dostu kent kuracak

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, The Line adlı projesini canlı yayında açıkladı. Suudi Arabistan, otomobilin olmayacağı yüzde yüz temiz enerjiyle işleyen bir şehir kurmayı hedefliyor.

SHABER3.COM

The Line adlı projesini Pazar günü devlet televizyonundan canlı yayınla duyuran Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ülkenin kuzeybatısında iklime zarar vermeyecek çevre dostu bir şehir kuracaklarını açıkladı. Bir milyon nüfuslu olması planlanan şehirde 380 bin kişilik istihdam yaratılacağını söyleyen bin Selman, kentte ayrıca yüzde yüz temiz enerji kullanılacağına dikkat çekti.

The Line, Kızıldeniz'de inşa edilen 500 milyar dolarlık Neom adlı projenin bir parçası olacak. Bin Selman, 2017'de Suudi Arabistan'ın Ürdün ve Mısır sınırındaki Kızıldeniz bölgesinde Neom adlı bir ticaret ve yatırım merkezi kurulacağını ilan etmişti. Yaklaşık 26 bin 500 kilometrekarelik alana inşa edilecek olan Neom projesinin 2025 yılında tamamlanması hedefleniyor.


Yapay zekadan faydalanılacak

The Line'ın inşasına ise bu yılın ilk yarısında başlanacak. Kentin yapımında yüzde yüz temiz enerji kullanılması için yapay zeka teknolojisinden de faydalanılacak.

Araba kullanılmayacak olan kentte geniş yeşil alanlar olacak, ayrıca okul ve sağlık merkezleri inşa edilecek. Toplu ulaşım ise sadece yürüyerek 20 dakikadan fazla mesafeler için hizmet verecek.

Ekim 2018'de İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinin ardından uluslararası toplumla kriz yaşayan Suudi Arabistan'ın ülkeye yeniden yabancı yatırımcı çekmeye çalıştığı belirtiliyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Suudi Arabistan otomobilsiz, çevre dostu kent kuracak Sonraki Haber >>

Gardiyan vahşeti!

Gardiyan vahşeti!

CHP'den zam videosu: Zam eşittir Erdoğan

CHP'den zam videosu: Zam eşittir Erdoğan

Erdoğan'ı başöğretmen ilan etti

Erdoğan'ı başöğretmen ilan etti

Ankara’da polis öğrencileri yerde sürükledi

Ankara’da polis öğrencileri yerde sürükledi

10 senedir AKP'ye oy verdim, battım ya!

10 senedir AKP'ye oy verdim, battım ya!

ABD kongresinde vurulan kadının vurulma anı ortaya çıktı

ABD kongresinde vurulan kadının vurulma anı ortaya çıktı

Washington polisi, 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı

Washington polisi, 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı

Gazetecilere soda yollayan Kızılay!

Gazetecilere soda yollayan Kızılay!

Trump destekçileri Washington'daki kongre binasını bastı

Trump destekçileri Washington'daki kongre binasını bastı

Canlı yayında dışarıya el salladı, 'yuh' dalgasıyla karşılandı

Canlı yayında dışarıya el salladı, 'yuh' dalgasıyla karşılandı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:08:30