Suudi Arabistan Ramazan'ın ilk gününü perşembe ilan etti...

Ramazan ayına sayılı günler kala Suudi Arabistan'da Ramazan ayının ilk günü belli oldu. Suudi Arabistan tarafından yapılan açıklamada, Rüyet-i Hilal'in görülemediği ve perşembe günü Ramazan ayının ilk günü olacağı duyuruldu. Kabe'de teravih namazı yarın kılınacak.



Farklılık nereden kaynaklanıyor?

İslam hukukunda, esas alınan ay takvimi, başlangıcı ve bitişi ayın hareketlerine göre belirlenen aylardan oluşuyor.





Ramazan ayı da ay takvimine göre her yıl değiştiğinden, oruca başlayabilmek için öncelikle Ramazan ayının başladığını tespit etmek gerekiyor.





İslam fıkhında yeni ayın tespiti için iki görüş bulunuyor. Ay başlarının belirlenmesinde çıplak gözle görülme yöntemini tercih edenler ile bilimsel ölçüm ve hesaplamaları esas alan fıkıh otoriteleri, zaman zaman tarihlendirme konusunda farklılaşıyor.





İslam ülkelerinin bazılarının hilalin dünyanın herhangi bir yerinde görülmesini veya görülebilirliğini değil kendi ülkelerinde görülebilirliğini esas alması nedeniyle Ramazan ayının başlangıcında farklılıklar yaşanabiliyor.