Samanyolu Haber /Gündem / Suudi Arabistan ŞİÖ'ye katılıyor /30 Mart 2023 07:59

Suudi Arabistan ŞİÖ'ye katılıyor

Suudi Arabistan'da bakanlar kurulu, Çin liderliğindeki Şanghay İşbirliği Örgütü'ne "diyalog ortağı" olarak katılma kararı aldı. Bu adımın ABD ile gerginliği artırması bekleniyor.

SHABER3.COM

Suudi Arabistan, geleneksel müttefiki ABD ile ilişkilerde son dönemde yaşanan gerginliği artıracak bir adım atarak Çin öncülüğündeki Şanghay İşbirliği Örgütü'ne (ŞİÖ) katılma kararı aldı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA, Kral Selman başkanlığındaki bakanlar kurulunun ŞİÖ'ye "diyalog ortağı" olmak için gerekli kararı onayladığını duyurdu.

2001 yılında Batılı kurumlara karşı siyasi, ekonomik ve askeri denge unsuru oluşturma hedefiyle kurulan ŞİÖ, Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan, Hindistan ve Pakistan'dan oluşuyor. İran ŞİÖ'de gözlemci statüsüyle yer alırken 2008 yılında daimi üyelik için başvuruda bulunmuştu. İran'ın 2021'de kabul edilen tam üyelik başvurusunda katılım süreci devam ediyor. Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan ve Ermenistan da ŞİÖ'de diyalog ortakları arasında yer alıyor.

Geçen Eylül ayında Özbekistan'ın Semerkant kentinde düzenlenen ŞİÖ zirvesinde bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, yeni bir dünya düzeni oluşturma çağrısında bulunmuştu. Şi burada yaptığı açıklamada, "uluslararası düzeni yeniden şekillendirmenin zamanının geldiğini" belirtirken, Putin ise Batılı olmayan ülkelerin etkisinin artmasından duyduğu memnuniyeti dile getirmişti.

Rakip bölgesel güçler durumundaki İran ve Suudi Arabistan 10 Mart'ta Çin'in arabuluculuğuyla yıllar süren anlaşmazlıklarına son verme kararı alarak, diplomatik ilişkilerinin yeniden başladığını ilan etmişlerdi. Suudi Arabistan'ın ŞİÖ'e dahil olma kararı ise Riyad yönetiminin Çin'e yönelişinin bir işareti olarak görülüyor.
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