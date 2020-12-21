Samanyolu Haber /Gündem / Suudi Arabistan tüm uluslararası uçuşları iptal etti /21 Aralık 2020 17:40

Suudi Arabistan tüm uluslararası uçuşları iptal etti

Suudi Arabistan, koronavirüsün mutasyona uğrayan versiyonunun yayılmasını engellemek amacıyla tüm uluslararası uçuşları iptal etti.

SHABER3.COM

Suudi Arabistan, mutasyona uğramış koronavirüsün ülkede yayılmasından duyulan endişe gerekçesiyle bütün uluslararası uçuşları bir haftalığına iptal ettiğini açıkladı.

Ülkeye kara ve deniz yoluyla girişlerin de bir hafta askıya alındığı ifade edildi. Tehlikenin devam etmesi durumunda bu sürenin uzayabileceği de belirtildi. Suudi yetkililer, söz konusu tedbirlerin, koronavirüsün mutasyona uğraşmış yeni türü hakkında daha açık bilimsel bilgiler sağlanana kadar, halkın sağlığını ve güvenliğini korumak amacıyla alındığını vurguladı.

Açıklamada, ülkenin hava sahasında bulunan uluslararası uçakların ayrılmasına ise izin verileceği kaydedildi. Hükümet, Avrupa ülkelerinden ya da koronavirüsün mutasyona uğramış türünün görüldüğü herhangi bir ülkeden dönenlerin kendilerini iki hafta izole etmeleri ve Covid-19 testi yaptırmalarını istedi. 

Ne olmuştu?

İngiltere'de koronavirüsün mutasyona uğramış ve daha bulaşıcı olduğu söylenen formunun görülmesinin ardından pek çok ülke İngiltere'ye uçuşlarını iptal etti.

Hindistan, İngiltere'den yapılacak bütün uçuşları 31 Aralık'a kadar iptal ettiğini duyurdu. Polonya, Fransa, Almanya, Hollanda,  İtalya, Belçika, Finlandiya, Estonya, Letonya, Litvanya, Hırvatistan, Norveç, Danimarka, Bulgaristan, Kanada, Türkiye, İran, İsrail ve Arjantin, İngiltere uçuşlarını durduran ülkeler arasında.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Suudi Arabistan tüm uluslararası uçuşları iptal etti Sonraki Haber >>

CNN Türk'e canlı yayınında reklam tepkisi!

CNN Türk'e canlı yayınında reklam tepkisi!

Corona virüsü olduğunu sakladı… Uçakta hayatını kaybetti

Corona virüsü olduğunu sakladı… Uçakta hayatını kaybetti

Fuat Oktay kürsüde fenalaştı!

Fuat Oktay kürsüde fenalaştı!

İşte AKP budur: Bir Özlem, iki Zengin!

İşte AKP budur: Bir Özlem, iki Zengin!

Eren Erdem: Ben de çıplak arandım

Eren Erdem: Ben de çıplak arandım

Saray'da müzik eşliğinde ziyafet!

Saray'da müzik eşliğinde ziyafet!

Bu otobüsü sürmek de yolculuk etmek de cesaret ister

Bu otobüsü sürmek de yolculuk etmek de cesaret ister

Aşı olan hemşire canlı yayında bayıldı

Aşı olan hemşire canlı yayında bayıldı

İşte Çin'in yeni uçak gemisi

İşte Çin'in yeni uçak gemisi

Araç kontrolden çıktı

Araç kontrolden çıktı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:36:09