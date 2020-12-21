Suudi Arabistan tüm uluslararası uçuşları iptal etti

Suudi Arabistan, mutasyona uğramış koronavirüsün ülkede yayılmasından duyulan endişe gerekçesiyle bütün uluslararası uçuşları bir haftalığına iptal ettiğini açıkladı.





Ülkeye kara ve deniz yoluyla girişlerin de bir hafta askıya alındığı ifade edildi. Tehlikenin devam etmesi durumunda bu sürenin uzayabileceği de belirtildi. Suudi yetkililer, söz konusu tedbirlerin, koronavirüsün mutasyona uğraşmış yeni türü hakkında daha açık bilimsel bilgiler sağlanana kadar, halkın sağlığını ve güvenliğini korumak amacıyla alındığını vurguladı.





Açıklamada, ülkenin hava sahasında bulunan uluslararası uçakların ayrılmasına ise izin verileceği kaydedildi. Hükümet, Avrupa ülkelerinden ya da koronavirüsün mutasyona uğramış türünün görüldüğü herhangi bir ülkeden dönenlerin kendilerini iki hafta izole etmeleri ve Covid-19 testi yaptırmalarını istedi.





Ne olmuştu?





İngiltere'de koronavirüsün mutasyona uğramış ve daha bulaşıcı olduğu söylenen formunun görülmesinin ardından pek çok ülke İngiltere'ye uçuşlarını iptal etti.





Hindistan, İngiltere'den yapılacak bütün uçuşları 31 Aralık'a kadar iptal ettiğini duyurdu. Polonya, Fransa, Almanya, Hollanda, İtalya, Belçika, Finlandiya, Estonya, Letonya, Litvanya, Hırvatistan, Norveç, Danimarka, Bulgaristan, Kanada, Türkiye, İran, İsrail ve Arjantin, İngiltere uçuşlarını durduran ülkeler arasında.