Suudi Arabistan, Türkiye MEB'ine bağlı Mekke ve Medine’deki okulları kapattı

TBMM Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Alt Komisyonu üyesi CHP’li Çakırözer, Suudi Arabistan’ın kararının kabul edilemez olduğunu belirtirken, Eğitim Bir-Sen Genel Sekreteri Latif Selvi, okulların kapatılmasının “tamamen siyasi bir karar” olduğunu söyledi.





Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitimi Genel Müdürü Ahmet Emre Bilgili, TBMM Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Alt Komisyonu’nda, Suudi Arabistan’da 5 şehirde Türkçe eğitim veren okullar olduğunu ancak bazı sıkıntılar yaşandığını belirterek “Suudi Arabistan hükümeti, özellikle Mekke ve Medine’deki okullarımızı tüm girişimlere rağmen 2020 sonunda fiilen kapatmıştır.” dedi.





“YALNIZLAŞMA POLİTİKASI DEĞİŞMELİ”





TBMM Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar alt komisyonu üyesi CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Suudi Arabistan’ın kararının kabul edilemez olduğunu, iki ülke ilişkilerindeki sorunların oradaki Türk vatandaşlarının mağduriyetine neden olmaması gerektiğini dile getirdi.





Çakırözer, Suudi Arabistan’daki okulların kapatılmış olmasının “fevkalade üzücü” olduğunu belirterek AjansBizim’e şu değerlendirmeyi yaptı:





“Orada yaşayan çok sayıda yurttaşımızın evlatlarının Türkçe öğretimini noktasında çok büyük mağduriyet var. Bu tutumu kabul edilemez. Suudi Arabistan’ın, Türk ürünlerine boykot ve yaptırımları da var, bu da kabul edilemez. Ülkeler aralarında sorunlar yaşanabilir ama bu sorunların bedelini vatandaşlarımızın ödememesi gerekir. Biran önce bu yanlıştan dönülmesi gerekir.”





“VATANDAŞLARIMIZ MAĞDUR EDİLMEMELİ”





Bunun aynı zamanda Türkiye’nin dış politikada içine girdiği “yalnızlaşmanın” da bir sonucu olduğunu olduğunu söyleyen Çakırözer, sözlerine şöyle devam etti:





“Geçmişte iyi ilişkilerimiz olan komşularımız, müttefiklerimiz ve bölge ülkelerinin neredeyse tümüyle ilişkiler kötü durumda. Biran önce Türkiye’nin yalnızlaşma politikası yerine komşularıyla, bölge ülkeleriyle iyi ilişkiler kurduğu bir noktaya girmesi gerekir. Bunun yolu da, ideolojik bir dış politika izlemekten vazgeçmekten geçer. Komşularımız ve bölge ülkeleriyle ulusal çıkarlarımızı koruyacak sağlıklı ilişkiler geliştirilmeli. Suudi Arabistan’ın tutumuyla ilgili de gerekli adımlar atılmalı ve ülkeler arasındaki sorunlar vatandaşlarımızı mağdur etmemeli.”