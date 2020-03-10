Samanyolu Haber /Gündem / Suudi Arabistan Türkiye’ye koronavirüs nedeniyle seyahat etmeyi yasakladı /10 Mart 2020 10:58

Suudi Arabistan Türkiye’ye koronavirüs nedeniyle seyahat etmeyi yasakladı

Suudi Arabistan, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında Türkiye’ye seyahatleri çift yönlü şekilde durdurdu. Alınan karar nedeniyle Türkiye’deki Suudi Arabistanlıların da ülkeye girişi askıya alındı.

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Suudi Arabistan, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında aralarında Türkiye’nin de olduğu 5 ülkeye seyahatleri çift yönlü şekilde durdurdu.

VATANDAŞLARI DA DÖNEMEYECEK

Ülkenin resmi haber ajansı SPA’da yer alan habere göre, hükumet, vatandaşların ve ülkede ikamet eden yabancıların; Umman, Fransa, Almanya, İspanya ve Türkiye’ye çift yönlü seyahatlerinin durdurulması yönünde karar aldı. Kararda ayrıca bu ülkelerden gelenlerin ya da son 14 gün orada bulunanların da Suudi Arabistan’a girişinin geçici olarak askıya alındığı belirtildi.

GEMİ SEFERLERİ DE ASKIYA ALINMIŞTI

Riyad yönetimi daha önce de Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Bahreyn, Lübnan, Suriye, Güney Kore, Mısır, İtalya ve Irak’la uçak ve gemi seferlerini askıya almıştı. Gerekli önlemler alınması koşuluyla tahliye, kargo ve ticaret seferlerinin bu kısıtlamanın dışında tutulduğu belirtilmişti.
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