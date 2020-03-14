Suudi Arabistan uluslararası uçuşları durdurdu

Suudi Arabistan'ın yeni koronavirüs nedeniyle uluslararası yolcu uçak seferlerini iki haftalığına askıya aldığı bildirildi.





Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili, ülkede yaşayanların can güvenliği için Kovid-19 tehlikesinden korumak amacıyla 15 Mart pazar saat 11.00'den itibaren istisnai uçuşlar dışında uluslararası yolcu uçak seferlerinin iki haftalığına durdurulduğunu açıkladı.





Suudi Arabistan'ın resmi ajansı SPA'nın aktardığı açıklamada, Sağlık Bakanlığı'nın, dönmek isteyen vatandaşların ülkeye varmalarını sağlamak için İçişleri Bakanlığı ve Sivil Havacılık yetkilileriyle birlikte ortak çalışma yürütüceği belirtildi.





Suudi Arabistan'da şu ana kadar 86 kişide KOVİD-19 vakası görüldü.