"Suudi Arabistan ve BAE anlaşmaya vardı" iddiası

"PİYASAYA SÜREMEYİZ"





OPEC ve birlikte hareket eden ülkelerin oluşturduğu OPEC+ grubu, dünkü toplantısında Eylül ayı için petrol arzını günde 100,000 varil artırma konusunda uzlaşmıştı.OPEC+'nın dünkü açıklama yazısında grubun mevcut üretim kapasitesine nadir görülen bir atıfta bulunularak ek kapasitenin "son derece kısıtlı" olduğu vurgulandı ve "arzdaki ağır aksaklıklara" karşı rezervlerde petrolün tutulmasının gerekebileceği belirtildi.İlk bakışta, bu durum Suudi Arabistan'ın petrol üretimini artırma konusunda neredeyse hiç yerinin olmadığını tasdikliyor gibi gözükmekte. Fakat Suudi Arabistan ve BAE'ye yakın üç kaynağa göre, iki Arap ülkesi arz krizinin kötüleşmesi halinde petrol üretimini "önemli miktarda" artırabilir.Kaynaklardan biri, "Bu kış Avrupa'da doğalgazın olmaması ve yılbaşında Rus petrol satışlarına fiyat tavanı getirilmesi ihtimaline karşı, şu anda her varili piyasaya süremeyiz" diye belirtti.