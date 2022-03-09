Samanyolu Haber /Dünya / 'Suudi Arabistan ve BAE, Biden’ın telefonlarına çıkmıyor' /09 Mart 2022 10:13

'Suudi Arabistan ve BAE, Biden’ın telefonlarına çıkmıyor'

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim devam ederken ABD medyasında yer alan bir haber, Körfez ülkelerinin ABD Başkanı Biden'a tavır aldığını ortaya çıkardı.

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Rusya ile Ukrayna arasında savaş devam ederken ABD’nin önde gelen gazetelerinden Wall Street Journal, dikkat çekici bir haberle ABD ile Orta Doğu’daki müttefikleri arasındaki gerilimi gözler önüne serdi…

Wall Street Journal’ın özel haberinde, ABD Başkanı Joe Biden’ın Ukrayna kriziyle ilgili olarak Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’ni aradığı fakat bu iki ülkenin de Washington’ın çağrılarına yanıt vermediği belirtildi. Washington’ın bölgedeki ülkelerin petrolün fiyatı ile ilgili bir ayarlama yapması talebine karşı bu ülkelerin ABD’den kendilerini Yemen’de ve diğer bölgelerde destek vermesini istedi.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ve BAE lideri Şeyh Muhammed bin Zayed al-Nahyan’ın son haftalarda Biden’ın görüşme talebini reddettiği açıklandı. Son dönemde bu iki ülkenin ABD’nin Körfez’deki politikalarını eleştirisini de artırdığı belirtilirken konuyla ilgili bilgisi olan ABD’li bir yetkili, “Selman ile Biden arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşmesi bekleniyordu fakat bu olmadı. Konu Suudi Arabistan petrolüydü” dedi.

ABD ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkiler Biden’ın göreve gelmesiyle birlikte bozulmuştu. Suudi Arabistan, ABD’den Yemen’deki iç savaşta daha çok destek talep ederken, nükleer programına da destek istemişti. Öte yandan Riyad yönetimi, İstanbul’da 2018’de öldürülen Cemal Kaşıkçı dolayısıyla Veliaht Prensi Selman’a yasal dokunulmazlık verilmesini de talep etmişti.
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