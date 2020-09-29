Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri Türk müteahhitlere kapıyı kapadı

2019’da dünya genelinde 19,2 milyar dolarlık iş üstlenen Türk müteahhitler, 2020’nin 8 ayında pandeminin de etkisiyle 3,9 milyar dolarda kaldı.

Körfez ülkelerinde daha önce yılda 5-6 milyar dolarlık müteahhitlik işi alan Türkiye, bu yılın 8 ayında 1,2 milyar dolara geriledi.

Ama asıl darbe müteahhitlik işlerinden gelmiş oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Suudilerin gümrüklerde bir süredir Türk mallarına sorun çıkarmasına ve pandemiye rağmen 2020’nin ilk 8 ayında Türkiye’nin bu ülkeye ihracatı 1,8 milyar dolar oldu. Geçen sene aynı dönemde 2,2 milyar dolar olan bu rakam, yüzde 16 düştü.

Suudi Arabistan’daki tahsilat sorununun henüz Türk müteahhitlere has olmadığını belirten Yenigün, ülkedeki ekonomik kriz nedeniyle bu durumun yaşandığını düşündüklerini kaydetti.

Son aylarda Suudi Arabistan’da eskiden alınıp inşaatı devam eden işlerin tahsilatları konusunda da sorun yaşamaya başladıklarını belirten Yenigün, Körfez’deki diğer ülkelerde şimdilik sorun yaşamadıklarını söyledi.

Birleşik Arap Emirlikleri’nde de (BAE) aynı sürecin işlediğini belirten Yenigün, 2017’de 1,7 milyar dolara kadar yükselen bu ülkede müteahhitlik işi alımlarının, 2020’nin ilk 8 ayında sıfır olduğunu dile getirdi.

BAE SIFIRLANDI, TAHSİLATLARDA DA SORUN VAR

Suudi Arabistan’ın Türkiye’den ithalatı 1 Ekim itibarıyla fiilen durdurma hamlesinin yankıları sürerken, Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Mithat Yenigün , Suudiler’in Türk mallarına olduğu gibi Türk müteahhitlerine de ciddi zorluk çıkarmaya başladığını, 2018’de yaklaşık 3 milyar dolarlık müteahhitlik işi aldıkları bu ülkede 2019’da 560 milyon dolara, bu yılsa 8 ayda 21 milyon dolara düştüklerini belirtti. Yenigün, 21 milyon dolarlık işin de muhtemelen eski projelerin ek işleri ya da Suudi ortaklı firmaların işleri olduğunu aktardı.

SUUDİ ARABİSTAN EN ÇOK MÜTEAHHİTLİK İŞİ ALINAN ÜLKELERDENDİ

Türk müteahhitlik sektörünün dünyada ciddi bir ağırlığı bulunuyor. Türkiye, “Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi” listesinde, 44 firma ile yer alarak dünya liginde Çin'in ardından ikinci sırada bulunuyor.

TMB verilerine göre, 1972-2020 arasında Türk müteahhitleri, 126 ülkede 401,3 milyar ABD Doları tutarında 10 binden fazla proje üstlendi.

Suudi Arabistan, bu 50 yılda en çok proje üstlenilen 6. ülke konumunda bulunuyor.

SUUDİLERİN TÜRKİYE’DE ALDIĞI KONUT SAYILARI DA DÜŞTÜ





Türkiye'de son yıllarda yabancılara yapılan konut satışlarındaki artış ve satışlarda Orta Doğu vatandaşlarının ağırlığı dikkat çekiyor.









Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'de son beş yılda yabancılara toplam 170 bin 938 adet konut satıldı. Bu konutların 13 bin 296’sını Suudiler aldı ve bu alanda Irak’tan sonra ikinci sırada yer aldılar.





Ancak 2019’da 2 bin 208 konut alan Suudiler, 2020’nin ilk 8 ayında sadece 435 konut aldılar. Pandemiye rağmen yabancılara konut satışında büyük bir düşüş olmazken, Suudilere satışlar hızlı bir şekilde geriledi.





TMB Başkanı Yenigün, Suudi Arabistan ile kötü ilişkilerin Suudilerin Türkiye’deki konut alımlarını da etkilediğini belirtti.