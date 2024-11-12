Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman: İsrail Gazze'de 'soykırım' yapıyor

Bu, Gazze savaşının başından bu yana Riyad'ın en sert açıklamalarından biri olarak kayda geçti.



Bin Selman bu mesajı ülkesinde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi’nin açılışında verdi.



Veliaht Prens, İsrail'in Lübnan ve İran'a yönelik saldırılarını da eleştirdi ve Tahran’a yeni bir saldırı düzenlememesi çağrısı yaptı.



Riyad’daki zirvede Muhammed bin Selman ve Erdoğan birebir de görüştü.



Selman'ın babası Kral Selman şu anda 88 yaşında. O öldüğünde MBS önümüzdeki 50 yıl boyunca Suudi Arabistan'ı yönetebilir.



Riyad yönetimi, 1948'de kurulan İsrail devletini hiçbir zaman tanımadı.