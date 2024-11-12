Samanyolu Haber /Dünya / Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman: İsrail Gazze'de 'soykırım' yapıyor /12 Kasım 2024 11:19

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman: İsrail Gazze'de 'soykırım' yapıyor

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, İsrail'in Gazze'deki eylemlerini "soykırım" olarak tanımladı ve kınadı.

SHABER3.COM

Bu, Gazze savaşının başından bu yana Riyad'ın en sert açıklamalarından biri olarak kayda geçti.

Bin Selman bu mesajı ülkesinde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi’nin açılışında verdi.

Veliaht Prens, İsrail'in Lübnan ve İran'a yönelik saldırılarını da eleştirdi ve Tahran’a yeni bir saldırı düzenlememesi çağrısı yaptı.

Riyad’daki zirvede Muhammed bin Selman ve Erdoğan birebir de görüştü.

Selman'ın babası Kral Selman şu anda 88 yaşında. O öldüğünde MBS önümüzdeki 50 yıl boyunca Suudi Arabistan'ı yönetebilir.

Riyad yönetimi, 1948'de kurulan İsrail devletini hiçbir zaman tanımadı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman: İsrail Gazze'de... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:59:50