Samanyolu Haber /Dünya / Suudi Arabistan Veliaht Prensi yıllar sonra Katar'da /21 Ocak 2022 08:50

Suudi Arabistan Veliaht Prensi yıllar sonra Katar'da

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gezisi sonrası, Körfez turu kapsamında resmi temaslarda bulunmak üzere Katar'ın başkenti Doha'yı ziyaret etti.

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Euronews'in haberine göre, Bin Selman, Uluslararası Doha Havalimanı'nda, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed el Sani tarafından karşılandı.

Söz konusu adım, 2017'de Riyad öncülüğünde Doha'ya uygulanan ambargonun kaldırılmasının ardından Suudi Arabistan'dan bu ülkeye yapılan en üst seviyeli ilk ziyaret oldu.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" iddiasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş ve bu ülkeye ekonomik ambargo uygulamaya başlamıştı.

Katar, söz konusu ülkelerin tüm suçlamalarını reddederken bu durum Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Körfez krizi, bu yıl 5 Ocak'ta Suudi Arabistan'ın El-Ula kentinde gerçekleştirilen 41. Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi'nde imzalanan Ula Bildirisi ile çözüme kavuşmuştu.

Katar ve Suudi Arabistanlı şirketler arasında 6 iş birliği anlaşması imzalandı

Bu arada Katarlı ve Suudi Arabistanlı şirketler enerji, gayrimenkul ve turizm sektörlerinde 6 iş birliği anlaşması imzaladı.

Katar resmi ajansı QNA'nın haberine göre, Katar Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yapılan açıklamada, başkent Doha'da Katar-Suudi Arabistan İş Forumu'nun iki ülke arasındaki ekonomik entegrasyonu sağlamanın yollarının ele alındığı bir toplantı düzenlediği belirtildi.

Toplantıdan sonra iki ülkenin şirketlerinin enerji, gayrimenkul ve turizm sektörlerinde 6 iş birliği anlaşması imzaladığı belirtilen açıklamada, anlaşmaların mali tutarına dair bilgi verilmedi.

Açıklamada sözlerine yer verilen Katar Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Muhammed bin Ahmed bin Tavar el Kevari, her düzeyde iş birliği için yeni ufuklar açmayı arzuladıklarını ifade etti.

Ülkesi ile Suudi Arabistan arasında 2021'in ilk 9 ayındaki ticaret hacminin 386 milyon Katar riyaline (yaklaşık 106 milyon dolar) ulaştığını kaydeden Kevari, bunun, Covid-19 etkilerine rağmen cesaret verici bir başlangıç olduğuna işaret etti.

Körfez krizinin sona ermesinin ardından Katar ve Suudi Arabistanlı yetkililer arasında son dönemde diplomatik temaslarda artış görülüyor.
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