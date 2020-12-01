Samanyolu Haber /Dünya / Suudi Arabistan yönetiminden yeni İsrail kararı /01 Aralık 2020 00:06

Suudi Arabistan yönetiminden yeni İsrail kararı

Suudi Arabistan yönetiminin İsrail havayollarına ait uçakların kendi hava sahasından geçmesine resmi olarak onay verdiği belirtildi.

SHABER3.COM

Suudi Arabistan, hava sahasından İsrail havayollarına ait uçakların uçuş yapması için resmi olarak onay verdi.

Onayın ardından İsrail'den Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) yapılan doğrudan uçuşların süresi kısalırken, yarın Tel Aviv ile Dubai arasında planlanan uçuşun önünde engel kalmadı.

İsrail Ulaştırma Bakanı Miri Regev, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Suudi Arabistan'ı kararından dolayı tebrik ederek, "Suudiler, uzun ve gergin saatlerin ardından ilgili yolcu ve havayolu şirketlerini birçok soruşturmaya aldıktan sonra ilk İsrail ticari uçuşunun planlandığı gibi yarın yapılması için onay verdiklerini görmekten memnunum. Tüm yolculara güvenli yolculuk ve güvenli bir dönüş diliyorum" dedi.

Eylül ayında Suudi Arabistan, BAE'nin talebi üzerine BAE'ye ulaşan ve buradan kalkan uçaklar için tüm yabancı sivil uçuşların kendi hava sahası üzerinden yapılmasına izin vereceğini açıklamıştı. Açıklamada, İsrail'den özel olarak bahsedilmemesi İsrailli havacılık yetkililerinde endişelere yol açmıştı.
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