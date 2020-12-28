Suudi Arabistan'a giriş yasağı uygulaması bir hafta uzatıldı

Suudi Arabistan, Corona virüsünün İngiltere’de ortaya çıkan yeni türüne karşı aldığı önlemleri bir hafta daha uzattığını açıkladı. Buna göre ülke bir hafta daha yabancıların girişine kapalı olacak.





Suudi Arabistan, 21 Aralık tarihinde ülkeye kara, hava ve deniz yoluyla tüm girişleri durdurmuştu. Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada bu kısıtlamanın bir hafta daha uzatıldığı belirtildi. Suudi Arabistan’a girişler yasak olmasına rağmen ülkede bulunan yabancılar Suudi Arabistan’dan ayrılabiliyor.





Ülkeye bu süreçte sadece kargo uçuşlarının yapılmasına izin veriliyordu yetkililer bu uygulamanın devam edeceğini lojistik sürecinde bir aksama olmayacağını belirtti.





Suudi Arabistan’da bugüne kadar 362 binden fazla vaka görülürken 6 bin 185 kişi de hayatını kaybetti. Suudi Arabistan salgının başından bu yana umre ve hac ziyaretlerine de izin vermiyor. Bu yıl sadece ülke içerisinde yaşayan kişilerin hac ve umre ziyareti yapmasına izin verildi.