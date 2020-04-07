Samanyolu Haber /Dünya / Suudi Arabistan'da 4 il ve 5 kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi /07 Nisan 2020 07:56

Suudi Arabistan'da 4 il ve 5 kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 4 ilde ve 5 büyük kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

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Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamayla Kovid-19'a karşı aldığı tedbirleri genişlettiğini duyurdu.

Bakanlığın açıklamasında, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Riyad, Tebuk, Ed-Demmam, Ez-Zahran, El-Hefuf kentleri ile Cidde, Taif, El-Katif ve El-Hubar illerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtildi.

Söz konusu il ve kentlerde, sağlık kurumları, eczaneler ve temel gıda ürünleri satılan dükkanlar dışında tüm ticari faaliyet ve hareketin yasaklandığı kaydedilen açıklamada, bölge sakinlerinin evden çıkışlarına zaruri ihtiyaçlarını temin için kısıtlı bir alanda izin verileceği ifade edildi.

Bugün uygulanmaya başlayacak kararın ikinci bir duyuruya kadar devam edeceği aktarıldı.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı, son yaptığı açıklamada salgın kaynaklı can kaybının 38'e, vaka sayısının 2 bin 605'e yükseldiğini bildirmişti.
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