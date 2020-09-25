Samanyolu Haber /Gündem / Suudi Arabistan'da ilk muhalif parti kuruldu /25 Eylül 2020 09:46

Suudi Arabistan'da ilk muhalif parti kuruldu

İngiltere, ABD ve başka yerlerde sürgün edilen bir grup Suudi Arabistanlı muhalif, muhalefet partisi kurulduğunu duyurdu.

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Her hangi bir siyasi parti kurulmasına izin verilmeyen Suudi Arabistan'ın ilk partisi yurt dışında kuruldu. Ulusal Meclis Partisi adı verilen partiyi kuran grup yaptığı açıklamada, "Demokrasiyi Suudi Arabistan krallığında bir hükümet biçimi olarak kurmayı amaçladıklarını belirttiler . 
 Yeni kurulan partinin , Arap dünyasının en güçlü monarşilerinden biri olan S.Arabistan'da kraliyet  otoritesini ciddi şekilde zayıflatması beklenmiyor .

Ancak, düşük ham petrol fiyatlarıyla boğuşan ve koronavirüs salgını sırasında Kasım ayında bir G20 zirvesine ev sahipliği yapmak için hazırlık yapan Suudi Arabistanlı yöneticiler için yeni bir meydan okuma teşkil ediyor.

Suudi yetkililerden yeni partiye henüz bir tepki yok .

Partiye Londra merkezli tanınmış insan hakları savunucusu Yahya Assiri başkanlık ediyor.

Muhalefete yakın kaynaklara göre, üyeleri arasında İngiltere merkezli akademisyen Madawi al-Rasheed, araştırmacı Saeed bin Nasser al-Ghamdi, aktivist Ahmed al-Mshikhs, ABD merkezli Abdullah Alaoudh ve Kanada merkezli Omar Abdulaziz yer alıyor.
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