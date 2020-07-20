Samanyolu Haber /Dünya / Suudi Arabistan'da Kral Selman hastaneye kaldırıldı /20 Temmuz 2020 08:43

Suudi Arabistan'da Kral Selman hastaneye kaldırıldı

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud'un hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Kral Selman'ın durumunun coronayla ilgili olmadığı öne sürüldü.

SHABER3.COM

Dünya corona virüsüyle boğuşurken, Suudi Arabistan’dan çarpıcı bir haber geldi. Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud’un hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

Kral Selman’ın sağlığıyla ilgili spekülasyonlar ortaya atılırken, durumu daha sonra ortaya çıktı.

CORONAYLA BAĞLANTISI YOK

Suudi Arabistan’ın resmi haber ajansı SPA, Kral Selman’ın hastaneye gitme sebebinin coronayla bağlantısı olmadığını öne sürdü.

Ajansın haberine göre 84 yaşındaki Kral Selman’ın safra kesesindeki bir rahatsızlık nedeniyle tedavi altına alındığı belirtildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Suudi Arabistan'da Kral Selman hastaneye kaldırıldı Sonraki Haber >>

Birleşik Arap Emirlikleri Mars'a araç gönderdi

Birleşik Arap Emirlikleri Mars'a araç gönderdi

Soylu telefonu kapattı, Metiner arkasından saydırdı

Soylu telefonu kapattı, Metiner arkasından saydırdı

Kuytul: 'AKİT'çiler yayına çağırıp tuzak kuruyor, bu kadıncağıza da tuzak kurdular'

Kuytul: 'AKİT'çiler yayına çağırıp tuzak kuruyor, bu kadıncağıza da tuzak kurdular'

Sunucunun canlı yayında ön dişi düştü

Sunucunun canlı yayında ön dişi düştü

MHP'li isimden ibretlik itiraflar...

MHP'li isimden ibretlik itiraflar...

Erdoğan'ın fotoğrafını yırttı, attı!

Erdoğan'ın fotoğrafını yırttı, attı!

Çölün ortasında ilginç kaza

Çölün ortasında ilginç kaza

Mansur Yavaş belgeleriyle açıkladı! AKP'li Meclis üyeleri üzerine yürüdü

Mansur Yavaş belgeleriyle açıkladı! AKP'li Meclis üyeleri üzerine yürüdü

Yine aynı kanal, yine aynı sunucu!

Yine aynı kanal, yine aynı sunucu!

İdlib'de TSK konvoyuna saldırı!

İdlib'de TSK konvoyuna saldırı!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:16:03