Samanyolu Haber /Dünya / Suudi Arabistan'da kritik ABD-Ukrayna görüşmesi /24 Mart 2025 10:29

Suudi Arabistan'da kritik ABD-Ukrayna görüşmesi

Rusya ile savaşı devam eden Ukrayna ve ABD heyetleri Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya geldi. Toplantıda Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi için yapılan görüşmenin verimli geçtiğini belirtildi.

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ABD Başkanı Donald Trump'ın yönetiminin başlamasıyla birlikte ülkenin Rusya-Ukrayna savaşındaki tavrının nasıl olacağı beklenirken, Ukrayna ve ABD heyetleri Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya geldi.

Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya gelen Ukrayna ve ABD heyetlerinin toplantısının sona erdiğini bildirdi.

TOPLANTININ DİĞER GÜNDEMİ 'ENERJİ'
Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesine yönelik konuları görüşmek amacıyla yapılan görüşmenin verimli geçtiğini belirten Umerov, toplantıda enerji başta olmak üzere önemli konuları ele aldıklarını kaydetti.
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