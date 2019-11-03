Suudi Arabistan'da milli petrol şirketinin halka arzını onayladı

Aramco'nun piyasa değerinin yaklaşık 1 trilyon 200 milyar dolar olduğu sanılıyor.



Şirketle ilgili süreç, dünyanın bugüne kadarki en büyük halka arzı olabilir.

İlk etapta şirket hisselerinin yüzde 1'inin ya da 2'sinin halka açılması bekleniyor.

Aramco'nun mali tabloları, faaliyetleri ve yönetimi hakkında kapsamlı bilgilerin yer aldığı rapor da 10 Kasım'da yayımlanacak.

Böylece yatırımcıların şirket hakkında daha fazla bilgi sahibi olmaları, Aralık ayında da Aramco hisselerinin piyasalarda işlem görmeye başlaması bekleniyor.





1933'te kurulan Aramco, 1973-1980 yılları arasında kademeli olarak tamamen Suudi Arabistan'ın kontrolüne geçmişti.





Şirketin 2019 yılının ilk yarısındaki net kârı 46 milyar 900 milyon dolar.





Aynı dönemde dünyanın piyasa değer en yüksek şirketi Apple 21 milyar 600 milyon dolar, dünyanın halen hisseleri piyasada işlem gören en büyük petrol şirketi Exxon Mobil ise 5 milyar 500 milyon dolar kâr etmişlerdi.



