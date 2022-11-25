Suudi Arabistan'da sel felaketi ..





Suudi Arabistan merkezli "El-İhbariyye" televizyon kanalında yayınlanan görüntülerde, şiddetli yağış nedeniyle Cidde'deki caddelerde büyük miktarlarda su birikintilerinin oluştuğu ve onlarca aracın suda sürüklendiği görüldü.





Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde şiddetli yağışlar nedeniyle eğitim ve uçuşlar askıya alındı





Ülkenin resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Ulusal Meteoroloji Merkezi Sözcüsü Hüseyin el-Kahtani, Cidde'yi etkisi altına alan yağışların çok şiddetli olduğunu söyledi.





2009'dan bu yana Cidde'de görülen en yüksek miktarda yağış





Kahtani, yağışların yaklaşık 8 saat sürdüğünü ve bunun 2009'dan bu yana Cidde'de görülen en yüksek miktarda yağış olduğunu kaydetti.





Mekke belediyesi de hazırlıklarını artırdığını ve bölgedeki belediyelere 10 bin işçi aktarıldığını bildirdi.





Suudi Arabistan Ulusal Meteoroloji Merkezinin erken uyarı sistemi, şiddetli yağış nedeniyle Cidde'deki uyarı seviyesini "alarm" düzeyine çıkarmıştı.





Çok sayıda araç hasar gördü





Suudi Arabistan'ın "Al Arabiya" televizyonu da Cidde kentindeki yürütme organlarının acil durumlar için ekiplerini seferber ettiğini ve saha ekiplerinin suyun hızlı bir şekilde tahliyesi için çalıştığını duyurdu. Haberde, şiddetli yağışın Cidde'deki caddeleri sular altında bırakması sonucu çok sayıda aracın hasar gördüğü aktarıldı.





Şiddetli yağış nedeniyle dün Mekke-i Mükerreme bölgesinde birçok yol ve tünelin kapandığı ve Cidde'de 2 kişinin öldüğü bildirilmişti.





Cidde'deki bazı mahallelerde su baskını yaşandığı, şehirde eğitime ara verildiği ve uçuşların durdurulduğu kaydedilmişti.