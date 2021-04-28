Suudi Arabistan'daki 8 Türk okulu için kapatma kararı

Suudi Arabistan, ülkede Türkçe eğitim veren 8 okulu 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı sonunda kapatma kararı aldı.





Geçen aylarda TBMM alt komisyonunda Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitimi Genel Müdürü Ahmet Emre Bilgili'nin gündeme getirdiği Suudi Arabistan'daki Türk okullarından 8'i resmen kapanıyor.





Suudi Arabistan'da 5 şehirde Türkçe eğitim veren 26 okul olduğunu ancak bazı sıkıntılar yaşandığını belirten Bilgili, Mekke ve Medine'deki okulların ''tüm girişimlere rağmen 2020 sonunda fiilen kapatıldığını'' söylemişti.





Suudi Arabistan makamları da, Mekke ve Medine'de bulunan 8 Türk okulunu 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı sonunda resmen kapatma kararı aldı.