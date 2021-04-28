Samanyolu Haber /Dünya / Suudi Arabistan'daki 8 Türk okulu için kapatma kararı /28 Nisan 2021 22:02

Suudi Arabistan'daki 8 Türk okulu için kapatma kararı

Suudi Arabistan'ın Türk mallarına boykot uygulaması sürerken şimdi de ülkede Türkçe eğitim veren 8 okulu 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı sonunda kapatma kararı alındığı belirtildi.

SHABER3.COM

Suudi Arabistan, ülkede Türkçe eğitim veren 8 okulu 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı sonunda kapatma kararı aldı.

Geçen aylarda TBMM alt komisyonunda Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitimi Genel Müdürü Ahmet Emre Bilgili'nin gündeme getirdiği Suudi Arabistan'daki Türk okullarından 8'i resmen kapanıyor.

Suudi Arabistan'da 5 şehirde Türkçe eğitim veren 26 okul olduğunu ancak bazı sıkıntılar yaşandığını belirten Bilgili, Mekke ve Medine'deki okulların ''tüm girişimlere rağmen 2020 sonunda fiilen kapatıldığını'' söylemişti.

Suudi Arabistan makamları da, Mekke ve Medine'de bulunan 8 Türk okulunu 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı sonunda resmen kapatma kararı aldı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Suudi Arabistan'daki 8 Türk okulu için kapatma kararı Sonraki Haber >>

5 bin kişiyle sosyal mesafesiz, maskeli konser deneyinden şaşırtan sonuç

5 bin kişiyle sosyal mesafesiz, maskeli konser deneyinden şaşırtan sonuç

İnfak Ayı: Ramazan

İnfak Ayı: Ramazan

Almanya'yı şok eden görüntü

Almanya'yı şok eden görüntü

Vatandaş tam kapanmadayken cebindeki para buharlaşacak

Vatandaş tam kapanmadayken cebindeki para buharlaşacak

Halk ekmek kavgasında AKP'li Göksu bir öyle bir böyle

Halk ekmek kavgasında AKP'li Göksu bir öyle bir böyle

İstanbul’da ekmek kavgası

İstanbul’da ekmek kavgası

A Haber mikrofon uzattığına pişman oldu

A Haber mikrofon uzattığına pişman oldu

MC TV desteğinizi bekliyor

MC TV desteğinizi bekliyor

Yandaş kanal harıl harıl arşiv siliyor

Yandaş kanal harıl harıl arşiv siliyor

Ekmek teknesi bağlanan kağıt toplayıcısı polise göz yaşı döktü

Ekmek teknesi bağlanan kağıt toplayıcısı polise göz yaşı döktü
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:44:49