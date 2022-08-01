Samanyolu Haber /Eğitim / Suudi Arabistan'daki Türk okulları yeniden açılıyor /01 Ağustos 2022 17:44

Suudi Arabistan'daki Türk okulları yeniden açılıyor

Cemal Kaşıkçı cinayeti sonrası gerilen Türkiye-Suudi Arabistan ilişkileri ticaretten eğitime birçok alana yansımı ve Arabistan'daki Türk okulları da bu kapsamda kapatılmıştı.

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Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan konsolosluğunda vahşice öldürülmesi sonrasında iki ülke arasında ilşkiler adeta kopam noktasına gelmişti.

Söz konusu bu gerilim ticaretten eiğtime birçok alana yansırken, Arabistan'daki Türk okulları da bu kapsamda kapatılmıştı.

Türkiye'nin Kaşıkçı davasını Arabistan'a iade etmesi sonrasında yumuşayan ilişkilerle birlikte ticaret ve eğitim alanında da iki ülke arasında yeni adımlar atılmaya devam ediyor.

diken.com.tr'de yer alan habere göre Suudi Arabistan’da Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı faaliyet yürüten Türk okulları yeniden hizmet vermeye başlayacak.

MEB’in açıklamasına göre, Suudi Arabistan yönetiminin kararıyla başkent Riyad ve diğer bölgelerde faaliyet gösteren Türk okullarının, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı sonu itibariyle kademeli kapatıldığı hatırlatıldı. Açıklamaya göre, Türk hükümetinin diplomatik temasları ve MEB’in girişimleriyle Suudi Arabistan’da bakanlığa bağlı faaliyet yürüten okullar yeniden hizmete açılacak.

İki ülke makamlarının temasları sonucunda yeniden açılma kararı alınan okullara yönelik öğrenci kabulleri ve diğer işlemlerle ilgili çalışmalar kısa zamanda başlayacak.

Türkiye-Suudi Arabistan ilişkileri 2018’de işlenen Cemal Kaşıkçı cinayetinden sonra gerilmiş ve bu gerilim eğitim dahil birçok alana yansımıştı. Bunun sonucu olarak ülkedeki Türk okulları kapatılmıştı.
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