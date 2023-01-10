Suudi Arabistan'dan 2023 Hac kontenjanı ile ilgili önemli açıklama





Öte yandan Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakan Yardımcısı Abdulfettah Meşat, bu yıl kadınların yanlarında mahremi olmadan hac yapabileceğini açıkladı.

Riyad yönetimi, koronavirüs salgını nedeniyle ilk iki yılda hiç hacı adayı kabul etmemiş geçen yıl da kontenjanı bir milyon ile sınırlı tutmuştu.Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Tevfik bin Fevzan el Rabia, Riyad'da düzenlediği basın toplantısında, bu yıl hac sezonu için yaş sınırı dahil hiçbir bir kısıtlama olmayacağını ifade etti.2019 yılında dünya genelinde 2,6 milyon kişi hacı oldu. Suudi Arabistan, yeni tip koronavirüsün patlak verdiği 2020'den sonra hacılara yaş ve sayı sınırlaması getiriyordu. Bu nedenle 2019'da 2,5 milyonu bulan hacı sayısı; 2020'de 10 bin, 2021'de 60 bin, 2022'de ise 779 bin 919'u Suudi Arabistan dışından olmak üzere 899 bin 353'le sınırlı kalmıştı.Türkiye'ye 2022 yılında ayrılan Hac kontenjanı ise 37 bin 770 kişi olmuştu.Suudi Bakanlık da bu yıl kayıt önceliğinin daha önce hacca gitmemiş olanlara verileceğini bildirdi. Bakanlığın internet sitesinden yapılan açıklamada, hac ücretlerinin ödenmesinin ardından refakatçi ilave etmenin mümkün olmadığı bilgisi paylaşıldı.Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Hac kontenjanında salgın öncesi duruma dönüldü. 65 yaş üstü dahil 83 bin 430 hacı adayımızı kutsal topraklarda ağırlayacağız." demişti.Hac ibadeti bu yıl haziran sonuna denk geliyor.Meşat, Suudi Arabistan merkezli el İhbariye televizyonuna yaptığı açıklamada, bu yıl hac ibadetinde kadınların yanlarında mahrem bulundurma şartının kaldırıldığını ancak kadınlardan oluşan bir kafile içinde olmaları gerektiğini söyledi.Riyad yönetimi daha önce kadınların yanlarında mahremi olmadan hac veya umre ibadetini yerine getirmesine izin vermiyordu.