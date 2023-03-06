Suudi Arabistan'dan Erdoğan'a 'sıcak para'

Suudi Arabistan, seçim öncesinde döviz sorunu yaşayan hükümete kritik bir destek kararı aldı.





Suudi Arabistan Turizm Bakanı ve Suudi Arabistan Kalkınma Fonu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmed Al Khateeb ile Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu arasında Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'na 5 Milyar dolarlık mevduat yatırılması konusunda anlaşma imzalandı.





Suudi Arabistan Maliye Bakanı Muhammed el-Jadaan, 7 Aralık 2022’de yaptığı açıklamada, ülkesinin ‘birkaç gün içinde’ TCMB’ye 5 milyar dolar yatıracağını söylemişti.





‘EKONOMİK SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNE KATKI’

Suudi Arabistan Kalkınma Fonu tarafından yapılan açıklamada, “Suudi Arabistan Kalkınma Fonu aracılığıyla gerçekleşen bu mevduat anlaşması, yalnızca Suudi Arabistan Krallığı ile Türkiye Cumhuriyeti ve halkları arasındaki yakın iş birliği ve tarihi bağların kanıtı değil, aynı zamanda Suudi Arabistan Krallığı’nın Türkiye’nin güçlenme çabalarını destekleme taahhüdünün bir göstergesidir. Diğer deyişle bu anlaşma, Türkiye'nin ekonomik ve sosyal büyümesini ve sürdürülebilir kalkınmasını destekleme anlamı taşımaktadır” denildi.





Açıklamada ayrıca, “Bu mevduat sayesinde çeşitli sektörlerdeki ekonomik sorunların çözümüne katkı sunulması hedeflenmektedir. Suudi Arabistan Krallığı bu anlaşmayla Türk halkına verdiği güçlü desteği ve Türk ekonomisinin geleceğine duyduğu güveni ifade etmektedir” ifadeleri yer aldı.





ÇİN, KORE, RUSYA, BAE, KATAR, SUUDİLER

TCMB'nin Çin Merkez Bankası ile 6 milyar dolar karşılığı yuan, Katar Merkez Bankası ile 15 milyar dolar karşılığı riyal, Birleşik Arap Emirlikleri ile yaklaşık 5 milyar dolar karşılığı dirhem ve Güney Kore ile de 2 milyar dolar karşılığı won olmak üzere toplam 28 milyar dolar karşılığı swap anlaşması bulunuyor.





Rusya’nın Akkuyu yatırımı için Türkiye’ye döviz göndermesi de TCMB rezervlerini artırmıştı.





TCMB’nin brüt rezervi 3-24 Şubat döneminde toplamda 8,4 milyar dolar düşüşle 121,2 milyar dolara gerilemişti.





24 Şubat itibarıyla TCMB’nin 20,2 milyar dolarlık net, -44 milyar dolarlık swap hariç net rezervi bulunuyor.