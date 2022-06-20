Samanyolu Haber /Gündem / Suudi Arabistan'dan, Hac açıklaması /20 Haziran 2022 10:01

Suudi Arabistan'dan, Hac açıklaması

Suudi Arabistan bu seneki hac planını kamuoyuyla paylaştı. Yetkililer bu yılki hac sezonunun öne çıkan özelliğinin modern teknolojiler, yeni uygulamalar ve yapay zekanın kullanılması olduğunu belirtti.

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Hac mevsimi için şu ana kadarki en büyük operasyonel planı hazırladıklarını ifade eden yetkililer, planın Suudi Arabistan'ın 2030 vizyonu kapsamındaki stratejik hedefleriyle bağlantılı olacağını dile getirdi.

Açıklamada plan doğrultusunda, hacıların ibadetlerini daha rahat yapabilmeleri için 10 bin görevlinin hazır bulunacağını, Kabe'nin çevresinin sadece hacıların tavafına, diğer genişletilmiş alanların ise nafile tavaflara ayrılacağını, Kral Abdulaziz, Kral Fehd ve Es-Selam kapılarının hacılara tahsis edileceği bildirildi.

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı ise sağlık koşullarına göre hacıların sayısını kademeli olarak artırmayı istediklerini dile getirdi.

Suudi Arabistan, Covid-19 salgını nedeniyle 2020 ve 2021'de hac ibadeti için sadece ülke içinden ve sınırlı sayıda hacı adayına izin vermişti.

Bu yıl yurt dışından hacı adaylarını kabul etmeye başlayan Suudi Arabistan, henüz tamamıyla etkisi sona ermeyen Covid-19 salgını nedeniyle ülke içinden ve dışından toplam bir milyon ziyaretçinin kabul edileceğini açıklamış,  Türkiye'ye de 37 bin 770 kişilik kontenjan ayırmıştı.

Bu yıl hac için kutsal topraklara kabul edilecek ziyaretçilerde 65 yaş altı olması şartı aranıyor. Ayrıca Covid-19 aşısının temel dozlarını yaptırmış olmaları gerekiyor.
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