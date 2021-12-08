Samanyolu Haber /Dünya / Suudi Arabistan'dan Kaşıkcı Cinayeti ile ilgili şaşırtan açıklama /08 Aralık 2021 11:49

Suudi Arabistan'dan Kaşıkcı Cinayeti ile ilgili şaşırtan açıklama

Suudi Arabistan, Kaşıkçı cinayetiyle bağlantılı olduğu iddiasıyla Paris'teki Charles de Gaulle Havalimanı'nda dün gözaltına alınan zanlının doğru kişi olmadığını duyurdu.

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Suudi Arabistan’ın Paris Büyükelçiliği Twitter hesabından yaptığı açıklamada, gözaltına alınan kişinin söz konusu olayla hiçbir ilişkisinin olmadığı belirtildi.

Fransız Haber Ajansı (AFP), Fransız yetkililerin ise cinayetle ilgili gözaltına alınan Halid Alotaibi isimli kişinin Türkiye’nin aradığı, ABD’nin hakkında yaptırım kararı aldığı kişi olup olmadığını teyit etmek için araştırmalarını sürdürdüğünü aktardı.

İstanbul'da Cemal Kaşıkçı'yı öldüren ekipte yer alan bir kişi Fransa'da yakalandı
Suudi Arabistan’ın Paris Büyükelçiliği açıklamasında, gözaltına alınan kişinin derhal serbest bırakılması talep edildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Ülke vatandaşı merhum Kaşıkçı cinayetine karıştığı tespit edilen herkes Suudi Arabistan yargısı tarafından cezaları verilmiş olup şu an bu kişiler cezalarını çekmektedirler.”



Bu arada Suudi Arabistan’da AFP’ye konuşan bir güvenlik yetkilisi, “Halid Alotaibi” isim ve soyadının ülkede çok yaygın olduğunu belirterek, aynı isim ve soyadı taşıyıp olayla ilgili suçlu bulunup mahkum olan kişinin diğerleriyle birlikte cezaevinde cezasını çektiğini bildirdi.

Fransa basınının adli kaynaklara dayandırdığı haberlerde, İstanbul’daki Suudi İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesiyle bağlantılı bir şüphelinin, Fransa'nın başkenti Paris'teki Charles de Gaulle Havalimanı'nda sınır polisi tarafından gözaltına alındığı kaydedilmişti.

Geçen haberlerde 33 yaşındaki şüpheli Halid Alotaibi’nin Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’a gitmek üzere uçağa binerken yakalandığı aktarılmıştı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'a yönelik eleştirileriyle bilinen ve Washington Post gazetesinde köşe yazarlığı yapan Cemal Kaşıkçı'nın, 2 Ekim 2018'de gittiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürüldüğü ve cesedinin parçalandığı ortaya çıkmıştı.
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