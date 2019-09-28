Suudi Arabistan'dan turizm atağı: Kapılarını yabancı turistlere açıyor

Suudi yetkililer, turizm gelirlerinin 2030 itibarıyla gayri safi yurt içi hasılanın yüzde 3'ünden yüzde 10'una çıkmasını umuyor.

Bakan Hatib, "Ziyaretçiler… karşılaştıkları hazinelere şaşıracaklar - Unesco Mirası Listesi'nde yer alan 5 yer, renkli yerel kültür ve nefes kesen doğal güzellikler" dedi.

Yabancı kadın turistlerin, Suudi kadınların kamuda giymek zorunda oldukları çarşaftan muaf olacakları, ancak muhafazakâr bir görünüm benimsemeleri gerektiği kaydediliyor.

Yabancı kadın turistlerin ülkeyi tek başlarına ziyaret etmelerinin önünde bir engel de olmayacak.

Hatib; "Belirli bir kültürümüz var. Dostlarımızın ve misafirlerimizin bu kültüre saygı duyacağını umuyoruz, ancak kesinlikle katı olmayacak" dedi.

Hangi ülkelerin vatandaşlarının vize serbestisinden yararlanabileceğine ilişkin detayların ilerleyen saatlerde açıklanması bekleniyor. Hatib; Çin, Japonya, Avrupa, ABD, Kanada ve Yeni Zelanda'nın hedeflenen ülkeler arasında üst sırada yer aldığını açıkladı.





Müslüman olmayan kişilerin Mekke ve Medine'yi ziyaret etmesine izin verilmeyecek ve alkol tüketimine ilişkin yasak sürecek.





Hateb, Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine yönelik saldırıların turistlerin ülkeye gelmekten vazgeçmelerine yol açacağını düşünmediğini söyledi.





"Şehirlerimiz dünya üzerindeki en güvenli şehirler arasında. Bu yüzden, planlarımızı engelleyeceğini hiç düşünmüyoruz. Suudi Arabistan'da çalışan yabancı ülke vatandaşları var, ülkenin tadını çıkarıyorlar. Oldukça güvenliyiz" dedi.





Bu girişim, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman'ın ülkenin petrole bağımlılığını azaltma çabaları kapsamında görülüyor.





Plan kapsamında, Suudi Arabistan'ın 2030'a kadar iç ve dış ziyaretleri yıllık 100 milyona çıkarmak istiyor. Hükümet, turizm alanında bir milyon kişi için iş sahası yaratmayı da hedefliyor.





Bu adım, Suudi gazeteci Celam Kaşıkçı'nın geçen yıl İstanbul'da öldürülmesi ve kadın insan hakları savunucularının tutuklanması nedeniyle ülkenin uluslararası imajının zedelendiği bir döneme rastlıyor.





Suudi Arabistan 'Vizyon 2030' hedefleri kapsamında geçen yıl içinde tema parklar, spor tesisleri ve safari alanının olduğu eğlence şehrinin inşaatına başlamıştı.