Samanyolu Haber /Gündem / Suudi Arabistan'dan 'Türkiye'ye yatırım yapmayın' çağrısı /11 Ekim 2019 10:17

Suudi Arabistan'dan 'Türkiye'ye yatırım yapmayın' çağrısı

Suudi Arabistan Odalar Birliği Başkanı Al-Obaidi, Suudi şirketler için Türkiye'de yatırım yapmanın doğru olmadığını ifade etti.

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Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde başlattığı Barış Pınarı Harekatı devam ederken, Mısır ile Suudi Arabistan'ın Türkiye'ye yönelik kınama mesajları şimdi de ekonomiye döndü.

Dünya gazetesinden Kerim Ülker'in haberine göre, Suudi Arabistan’ın resmi haber ajansı SPA’da dün yayınlanan mesajda "Krallık, Türk ordusu tarafından Suriye'nin kuzeydoğusundaki bölgelere başlatılan saldırıyı kınıyor" ifadeleri yer aldı.
Bu kez mesaj ülkenin en önemli ekonomik kuruluşu Suudi Arabistan Odalar Birliği’nden (Council of Saudi Chambers-CSC) geldi. CSC Yönetim Kurulu Başkanı Sami bin Abdullah Al-Obaidi, Türkiye’ye yatırım yapacak Suudi şirketleri uyardı.

Sami bin Abdullah Al-Obaidi, medyadan yaptığı açıklamada Suudi şirketler için Türkiye’de yatırım yapmanın doğru olmadığını ifade etti.

Bu yılın temmuz ayında da Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’deki vatandaşlarını hırsızlığa karşı uyararak, pasaport ve paralarına sahip çıkmalarını ve acil durumlarda büyükelçiliğe veya başkonsolosluğa başvurmalarını istemişti. Ardından Riyad yönetimi, Türkiye’ye rezervasyon yapan Suudi turistlerin vazgeçmeleri halinde zararların da karşılanacağını açıklamıştı.
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