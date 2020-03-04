Suudi Arabistan'dan umre kararı





Suudi Arabistan geçtiğimiz hafta yeni tip koronavirüs nedeniyle tüm umre ziyaretlerini geçici olarak askıya aldığını duyurmuştu.





Ülke, "Sağlık otoritelerinin tavsiyesi ve virüsün yayılmasının önlenmesi amacıyla alınan koruyucu tedbirler kapsamında, umre ya da Mescid-i Nebevi ziyareti için Suudi Arabistan'a girişlerin geçici olarak askıya alınmasına karar verilmiştir." açıklaması yapmıştı.





Suudi Arabistan bugün de kendi vatandaşlarının ve ülkede ikamet edenlerin umre ziyaretlerini geçici olarak durdurma kararı aldı.