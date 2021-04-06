Suudi Arabistan'dan yeni umre kararı

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, koronavirüs salgınıyla ilgili aldığı önlemlere ilişkin açıklamalarda bulundu.





Bu kapsamda, Ramazan ayının başlamasıyla birlikte sadece koronavirüs aşısı yaptırmış veya koronavirüse yakalanıp iyileşmiş kişilerin umre ziyareti için kabul edileceği bildirildi.





Açıklamada, 'Aşının iki dozunu da yaptırmış kişiler, aşının ilk dozunu yaptırması üzerinden en az 14 gün geçmiş kişiler ve koronavirüse yakalanıp iyileşmiş kişilerin' ziyaretlerinde herhangi bir kısıtlamaya gidilmeyeceği belirtildi.





Buna göre, yalnızca belirtilen kriterlere uyan kişiler ve Mekke'ye kabul edilecek ve ibadetlerini gerçekleştirebilecek.







Öte yandan sayılan koşullar Medine'de bulunan Hz. Muhammed Camisi'ne yapılacak ziyaretleri de kapsıyor.





Suudi Arabistan, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı bağışıklık sağlamak amacıyla ülke genelinde şu ana kadar 5 milyon dozdan fazla aşı yapıldığını duyurdu.





Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkedeki aşılama sürecinde gelinen son noktaya ilişkin bilgi verildi.



