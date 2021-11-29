Samanyolu Haber /Dünya / Suudi Arabistan'dan yeni umre kararı... Kriterler belli oldu /29 Kasım 2021 12:21

Suudi Arabistan'dan yeni umre kararı... Kriterler belli oldu

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, yabancı umrecilerin Suudi Arabistan'a giriş şartlarını güncelledi.

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Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı Koronavirüs kısıtlamalarını güncelledi.

Bakanlık bu karar kapsamında Mekke Ulu Camii'nde umre yapmak isteyen yabancı ülke vatandaşlarını kabul etmeye karar verdiğini duyurdu.

Bakanlık Twitter'dan yaptığı açıklamada, yurt dışından gelecek olan kişilere uygulanacak protokole de yer verildi.

KRİTERLERİ AÇIKLADILAR

Buna göre, Suudi Arabistan'ın onayladığı Koronavirüs aşısını olan kişiler karantinaya tabi tutulmayacak.

Suudi Arabistan'ın onaylamadığı ancak Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından onaylanan çift doz aşılı kişiler üç gün karantinaya girecek.

Karantina sonunda bu kişilerin ülkeye kabul edilmesi için negatif PCR sonucuna sahip olmaları istenecek.

Suudi Arabistan'ın kabul ettiği Koronavirüs aşıları ise 2 doz Pfizer BioNTech, Comirnaty, Oxford AstraZeneca, Covishield, SK Bioscience, Vaxzevria, Moderna, Spikevax ve 1 doz Johnson & Johnson olarak açıklandı.

YAŞ SINIRI KOYMUŞLARDI

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan önceki şartlara göre Umre ziyareti yapacak yabancıların 18 ile 50 arasında olması gerekiyordu.
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