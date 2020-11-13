Samanyolu Haber /Gündem / Suudi Arabistan'ın petrol gelirleri inanılmaz düştü : Maaşları bile karşılamıyor' /13 Kasım 2020 09:19

Suudi Arabistan'ın petrol gelirleri inanılmaz düştü : Maaşları bile karşılamıyor'

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, 2020 yılı bütçe tahminlerinde petrol gelirlerinin payının yüzde 20 oranında düştüğünü duyurdu.

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Suudi Arabistan haber ajansı SPA'ya göre, Veliaht Prens Selman, yaptığı açıklamada, geçen yıl yapılan 2020 yılı bütçe tahminlerinde ülkenin gelirlerinin 833 milyar riyal olarak belirlendiğini, bunun da 513 milyar riyalini (137 milyar dolar) petrol gelirlerinin oluşturduğunu belirtti. 

Bin Selman, bu yıl petrol fiyatlarının düşmesiyle birlikte petrol gelirlerinin de 410 milyar riyale (109 milyar dolar) gerilediğini, bunun da tek başına bu yılın bütçesinde 504 milyar riyal tutarındaki maaş ödemelerini bile karşılamadığını kaydetti. 

Muhammed bin Selman ayrıca, diğer kalemlerde bir artış yaşanmazken petrol gelirlerinde bu kadarlık bir düşüşün milyonlarca kişinin işini kaybetmesi ve ekonomik durgunluk yaşanması anlamına geldiğini ifade etti. 

Veliaht Prens Selman, Kamu Yatırım Fonu aracılığıyla gelir kaynaklarını çeşitlendirmek ve turizm, spor, sanayi, tarım, ulaşım, uzay, madencilik ile diğer alanlarda yeni sektörleri desteklemek için çalıştıklarını da dile getirdi.
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