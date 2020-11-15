Samanyolu Haber /Ekonomi / Suudi Arabistan'ın Türkiye ambargosu genişliyor /15 Kasım 2020 18:12

Suudi Arabistan'ın Türkiye ambargosu genişliyor

Türkiye'ye karşı ambargo çalışmaları yürüten Suudi Arabistan yönetiminin bu listeye sığır eti, koyun eti, beyaz et, su ürünleri, süt, mama, yumurta ve balı da ekleyerek bu ürünlerin ithalatını durdurma kararı aldığı belirtildi.

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Suudi Arabistan’ın Türk ürünlerine ambargosu genişliyor. Suudi Arabistan son olarak Türkiye’den sığır eti, koyun eti, beyaz et, su ürünleri, süt, mama, yumurta ve bal ithalatını durdurdu.

Suudi Arabistan, Türkiye’den kanatlı eti ve ürünleri, kırmızı et ve ürünleri, sofralık ve kuluçkalık yumurta, süt ve süt ürünleri, balıkçılık ve su ürünleri ile bal ve ürünleri ithalatını 15 Kasım tarihinden itibaren askıya alınacağını duyurdu.

YASAK İHRACATÇI BİRLİKLERİNE İLETİLDİ

Bloomberg HT’den İrfan Donat’ın haberine göre Türkiye’nin Riyad Ticaret Müşavirliğinden alınan e-posta mesajında, Suudi Arabistan’ın Ankara Büyükelçiliğinde alınan bir notaya atıfla, Türkiye’den gerçekleştirilen hayvansal ürünlerde ithalatın askıya alınma kararı, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü tarafından ilgili ihracatçı birliklerine yazılı olarak iletildi.

GIDA ÜRÜNLERİNİN İTHALATI DURDURULDU

Suudi Arabistan Gıda ve İlaç Kurumundan alınan yazıda, 15 Kasım itibariyle, Türkiye’den sığır eti ve ürünleri, koyun eti ve ürünleri, beyaz et ve ürünleri, balıkçılık ve su ürünleri, süt ve anne sütü alternatifi olan mamalar, yumurta ve ürünleri ile bal ve ürünlerinin Suudi Arabistan’a ithalatının durdurulduğu bildirildi. Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünden gönderilen yazıda, “Bu çerçevede SFDA tarafından yukarıda belirlenen ürünlerin Suudi Arabistan’a ihracatında 15 Kasım 2020 tarihinden itibaren veteriner sağlık sertifikası düzenlenmemesi gerekmektedir” denildi.
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